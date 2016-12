Inter, si riapre il fronte per il brasiliano Paulinho

foto SportMediaset Correlati Moratti: "Su Lichsteiner errore voluto" 10:35 - L'Inter cerca lo scatto decisivo per Paulinho. L'agente del giocatore, Bernardo, è in Italia da giovedì per trattare con i nerazzurri e capire quali margini ci siano per portare il giocatore in maglia nerazzurra. Ma prima di sbarcare nel nostro Paese, il procuratore si è fatto un giro a Parigi perché il solito Psg, che ha sempre soldi freschi da investire sul mercato, si è fatto vivo. Il brasiliano, comunque, costa 15 milioni di euro. - L'Inter cerca lo scatto decisivo per. L'agente del giocatore, Bernardo, è in Italia da giovedì per trattare con i nerazzurri e capire quali margini ci siano per portare il giocatore in maglia nerazzurra. Ma prima di sbarcare nel nostro Paese, il procuratore si è fatto un giro aperché il solito, che ha sempre soldi freschi da investire sul mercato, si è fatto vivo. Il brasiliano, comunque,

Non è certo un mistero che il centrocampista del Corinthians sia in cima alla lista dei desideri di Stramaccioni.

L'Inter, infatti, lo segue non certo da ora. Sono stati numerosi i viaggi di osservatori e dirigenti nerazzurri (leggi Branca) in Brasile non solo per visionare il giocatore, ma soprattutto per parlare con la dirigenza del Timao. Dirigenza che ora smentisce seccamente qualsiasi contatto col club di Massimo Moratti: "Non abbiamo intenzione di cedere Paulinho, nella maniera più assoluta" dice il presidente Mario Gobbi.

C'è, però, un rischio concreto che l'Inter non riesca ad arrivare così facilmente al giocatore perché il pericolo asta col Psg e il Chelsea è davvero dietro l'angolo e non basterebbero più 15 milioni di euro per assicurarselo.