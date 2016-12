Serie A: la Fiorentina alza i Toni

foto SportMediaset 18:05 - Continua la scalata della Fiorentina che, supera la Lazio, e si guadagna la 4a posizione. Si ferma a 4 il filotto di vittorie del Cagliari di Pulga e Lopez. Dopo un primo tempo alla pari e concluso sull'1-1 per i gol di Rodriguez e Casarini, nella seconda frazione i viola prendono il sopravvento sfruttando le ripartenze e la velocità di Jovetic. Il capitano prima fa 2-1, poi serve a Toni il gol che chiude il match. Nel finale gioia per Cuadrado. - Continuache, supera la Lazio, e si guadagna la. Si ferma a 4 il filotto di vittorie del Cagliari di Pulga e Lopez. Dopo un primo tempo alla pari e concluso sull'1-1 per i gol di Rodriguez e Casarini, nella seconda frazione i viola prendono il sopravvento sfruttando. Il capitano prima fa 2-1, poi serve ail gol che chiude il match. Nel finale gioia per

Fiorentina e Cagliari mantengono le premesse: in campo due tra le squadre più in forma del campionato, ne esce fuori una partita vivace con i viola che riescono a imporsi solo nel secondo tempo. E' infatti la squadra ospite a partire col piede giusto, Pulga e Lopez si affidano alla fantasia e alla velocità di Cossu (dietro a Thiago Ribeiro e Sau) che ha due buone occasioni sulle quali è bravo Viviano. Ma a passare in vantaggio sono gli uomini di Montella, bravi a sfruttare un corner in cui la retroguardia rossoblù (in particolare l'esordiente Murru) si perde Gonzalo Rodriguez che da due passi non può sbagliare. Il Cagliari non si abbatte e, dopo una bella occasione per Thiago Ribeiro (servito da Sau), trova il pareggio con Casarini. Cossu trova fuori area il compagno che tira al volo trovando una deviazione di Roncaglia che beffa Viviano. L'arbitro inizialmente non concede la rete, ma poi dopo un consulto con i suoi assistenti torna sulla sua decisione e ufficializza il pareggio del Cagliari.



La Fiorentina sale in cattedra nel secondo tempo, aumenta il ritmo e impone il proprio gioco fatto di possesso palla e ripartenze veloci. E' Jovetic a decidere le sorti del match. Dopo un primo tempo senza acuti, il capitano dei viola trova prima il gol ancora grazie a un calcio d'angolo e poi manda in rete Toni, dopo aver rilanciato un ottimo contropiede. Nei minuti finali il Cagliari molla e i viola trovando anche il gol del 4-1 con un bel pallonetto di Cuadrado. Il colombiano raccoglie un errato disimpegno di Dessena e trafigge Agazzi fuori dai pali. Per il Cagliari c'è il rammarico, oltre per aver fatto una buona partita, anche per aver concesso due reti agli avversari su due calci d'angolo. Inoltre sull'1-1 è Sau ad avere una grossa occasione per cambiare le sorti del match. Si interrompe così la striscia di vittorie iniziata con l'arrivo della coppia di tecnici Pulga-Lopez. La Fiorentina continua il momento positivo, Montella sarà sicuramente felice visto che la squadra gioca bene, fa divertire e vince. Complice la sconfitta della Lazio a Catania, la squadra di Della Valle si piazza al quarto posto, subito dietro al Napoli. E ora può davvero sognare l'Europa che tanto manca alla città di Firenze.

LE PAGELLE Jovetic 7,5 Primo tempo un po' anonimo senza troppi acuti, con una sola occasione su una spizzata di Toni. Nel secondo tempo salta fuori il vero Jo-Jo. Prima riporta i suoi in vantaggio trovando la deviazione giusta su un angolo e poi serve una palla che Toni deve solo spingere in rete. Dà ragione a Montella che nel prepartita aveva detto "faccio fatica a privarmi di lui". Come dargli torto?



Toni 7 Non ci si può certo aspettare che sia quello della prima avventura in viola, ma il Toni visto oggi in campo può ancora dire la sua. Usa come ai vecchi tempi il fisico, facendo a sportellate con chiunque gli capiti a fianco. Lotta, serve sponde a destra e asinistra e si fa trovare in area, pronto a raccogliere il pallone servitogli da Jovetic. Montella lo usa col contagocce, ma quando lo chiama in causa lui non delude mai.



Pizarro 7 Se c'era ancora qualche dubbio sul fatto che il cileno sia uno dei pochi playmaker rimasti in circolazione, Pizarro lo spazza via con l'ennesima convincente prestazione. Il gioco passa sempre da lui che, con la consueta calma e tecnica, amministra ogni palla senza mai buttarne via una. E' il faro di questa Fiorentina.



Cossu 6,5 Il più brillante del Cagliari. Rientra tra i titolari e non delude. E' il più pericoloso del Cagliari, impegnando Viviano in due interventi fondamentali e oltra a dare il suo contributo in fase offensiva, cerca di disturbare Pizarro andandolo a pressare quando è in possesso di palla.



Murru 5 Trova spazio nell'undici iniziale al posto di Avelar e, forse, col senno di poi si rivela una scelta un po' azzardata. All'esordio in Serie A parte senza paura affrontando Cuadrado ma poi alla lunga la mancanza di esperienza si fa sentire. Si dimentica totalmente di Rodriguez in occasione del primo gol viola, pasticcia insieme a Rossettini sulla rete di Jovetic. Col passare dei minuti subisce la vivacità e la tecnica di Cuadrado.



Thiago Ribeiro 5 Era tra i più in palla dell'attacco sardo, ma oggi stecca. Impiegato a fianco di Sau non riesce a dare il suo contributo. Non si fa mai trovare al centro dell'area, non riesce a dare profondità e gira spesso a vuoto. Meglio alle spalle delle punte che da centravanti.



IL TABELLINO FIORENTINA-CAGLIARI 4-1

Fiorentina (3-5-2): Viviano 6; Roncaglia 5,5, Rodriguez 6,5, Tomovic6; Cuadrado 6,5 (40' st Cassani sv), Romulo 6,5, Pizarro 7, Borja Valero 6,5, Llama 6 (15' st Aquilani 6); Toni 7, Jovetic 7,5(18' st El Hamdaoui 6,5).

A disp.: Neto, Hegazy, Savic, Olivera, Migliaccio, Mati Fernandez, Pasqual, Ljajic, Seferovic. All.: Montella.

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 5; Pisano 6, Rossettini 5, Astori 5,5, Murru 5; Dessena 5, Ekdal 5,5, Casarini 6; Cossu 6,5(26' st Eriksson 5,5); Thiago Ribeiro 5 (6' st Pinilla 5,5), Sau 5,5 (21' st Ibarbo 5,5).

A disp.: Anedda, Avelar, Perico, Del Fabro, Nenè, Ibarbo, Larrivey. All.: Pulga-Lopez

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 13' Rodriguez, 5' st Jovetic, 9' st Toni, 40' st Cuadrado (F), 42' Casarini (C)

Ammoniti: Roncaglia, Pizarro (F), Casarini (C)

Espulsi: nessuno

ANDREA DELLA SALA