Adriano ubriaco sul palco: niente allenamenti

foto SportMediaset 22:47 - Adriano rischia di chiudere la sua avventura al Flamengo senza mai indossarne la maglia. Colpa dell'ennesimo allenamento saltato da parte dell'ex attaccante di Inter e Roma, che ieri non si e' presentato per la seduta programmata al centro Ninho do Urubu. Lo scorso agosto, al momento di firmare il contratto, il Flamengo aveva fatto inserire una clausola per cui, in caso di tre allenamenti saltati senza giustificazione, Adriano sarebbe stato licenziato. - Adriano rischia di chiudere la sua avventura al Flamengo senza mai indossarne la maglia. Colpa dell'ennesimo allenamento saltato da parte dell'ex attaccante di Inter e Roma, che ieri non si e' presentato per la seduta programmata al centro Ninho do Urubu. Lo scorso agosto, al momento di firmare il contratto, il Flamengo aveva fatto inserire una clausola per cui, in caso di tre allenamenti saltati senza giustificazione, Adriano sarebbe stato licenziato.

Un video girato alle 4.30 nel locale notturno 'Barra Show' di Rio mostra Adri in evidente stato di alterazione che sale sul palco chiamato da Belo e Ticao, musicisti dei quali aveva seguito il concerto da un palco insieme ad amici, e comincia a dire frasi sconnesse. ''Non mi importa niente se adesso mi filmerete e so che domani mi metterete su internet facendo vedere che a quest'ora sono qui - dice Adriano rivolto al pubblico -. Tutti sanno l'amore che da sempre provo per il Flamengo. Ma una cosa che nessuno mi leverà mai è che vengo dalla favela. Dite ciò che volete, ma io sono nato e cresciuto a Vila Cruzeiro (una delle maggiori 'favelas' di Rio ndr): lo capite? E se sulla stampa succedera' qualcosa, io sono comunque qui. C'e' gente che ha paura, io sono un 'favelado' dal profondo del cuore. Non ho paura di dirlo, sono un uomo con i 'cosiddetti'''.