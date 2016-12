Messi è diventato papà: è nato Thiago

foto SportMediaset Correlati Messi incontra Gabriel, il ragazzino nato senza piedi

è diventato papà. All', la compagnaha partorito, intorno alle 17, il primogenito della Pulce:. Presente al parto il fenomeno argentino, che non ha preso parte all'allenamento. L'allenatore Villanova ha però chiarito che il numero 10 sarà a disposizione per il match con il Celta Vigo. Intanto tutto il mondo del calcio spera che Thiago abbia lo stesso talento del papà.