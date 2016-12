Allegri: "Non mi diverto a cambiare moduli"

- "Se cambio spesso moduli è per via dei giocatori che ho e delle assenze, di sicuro non mi diverto".ha parlato sulla difensiva in vista di: "E' una sfida importantissima che ci deve consentire il terzo risultato utile consecutivo. Vincendo rimarremmo attaccati al treno della quarta". Nessun pericolo per la panchina: "Con la società sono in piena sintonia. Usciremo tutti insieme da questo momento".

Il tanto contestato 3-5-2 di Palermo è stato schierato per via delle assenze enon si pente: "Rifarei quello che ho fatto. Ci siamo creati noi i pericoli e abbiamo fatto cose buone anche al Barbera. Non mi diverto a cambiare così tanti moduli ma sono costretto a farlo per i giocatori che ho a disposizione. Non posso inventarmi dei ruoli e sono costretto a cambiare". Problemi che contro il Chievo dovrebbero diminuire col ritorno di: "Kevin è a disposizione sicuramente mentre Robinho dovrebbe tornare martedì col Malaga".

A San Siro arriva il Chievo di Corini: "E' ancora più importante rispetto a quella col Genoa perché può permetterci di risalire in classifica. E' una squadra che corre molto e si difende bene". Il tecnico del Milan sembra volersi orientare verso il 4-2-3-1: "El Shaarawy sta bene, è giovane ed è uno dei pochi che fa gol. Bisogna farlo giocare. Bojan ha buona tecnica e deve stare nel centro del gioco, come prima punta o trequartista cambia poco. De Jong gioca meglio in un centrocampo a due rispetto a quando è da solo. Pato? Lo valuterò. O lui o Pazzini giocano davanti". In ogni caso la sua posizione non è in pericolo: "C'è piena sintonia con la società che mi ha sempre protetto. Stiamo mettendo le basi per il futuro".