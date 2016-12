Serie A: Juve-Inter a Tagliavento

foto SportMediaset Correlati Juve-Inter: i pronostici dei vip 18:12 - Paolo Tagliavento della sezione di Terni sarà l'arbitro del big-match dell'11esima giornata di serie A,Juventus-Inter, in programma sabato sera alle 20.45 a Torino. Giacomelli dirigerà Milan-Chievo, mentre Napoli-Torino toccherà a Valeri. Ecco le designazioni: Pescara-Parma a Massa; Bologna-Udinese a Bergonzi; Catania-Lazio a Mazzoleni; Fiorentina-Cagliari a Calvarese; Sampdoria-Atalanta a Russo; Siena-Genoa a Peruzzo. della sezione di Terni sarà l'arbitro del big-match dell'11esima giornata di serie A,, in programma sabato sera alle 20.45 a Torino., mentre. Ecco le designazioni: Pescara-Parma a Massa; Bologna-Udinese a Bergonzi; Catania-Lazio a Mazzoleni; Fiorentina-Cagliari a Calvarese; Sampdoria-Atalanta a Russo; Siena-Genoa a Peruzzo.

Toccherà a Paolo Tagliavento il big match tra Juve e Inter. Il direttore di gara della sezione di Terni ha già diretto in questa stagione 10 partite tra serie A, Coppa Italia, Champions, Europa League e partite delle nazionali. L'ultima presenza nel massimo campionato italiano è stata nella partita tra Lazio e Milan conclusa per 3-2 in favore dei biancocelesti (convalidato un gol in fuorigioco di De Jong).



Il bilancio di Tagliavento con i bianconeri è di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, mentre con i nerazzurri 13 vittorie, 2 pareggi e solamente 2 sconfitte. Tra i precedenti con la Juventus c'è anche il famoso Milan-Juve con il gol fantasma di Muntari, mentre con l'Inter arbitrò il match casalingo con la Sampdoria mandando fuori in meno di 45 minuti due giocatori interisti e suscitando le ire di Mourinho che reagì mostrando al pubblico il gesto delle manette. Per il direttore di gara sarà il primo derby d'Italia.