Solo uno spavento per. Nel pomeriggio di giovedì, il, ora in forza all'Atletico Mineiro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si recava agli allenamenti. L'ex Barcellona e Milan, che era alla guida della sua Porsche, si è scontrato contro un camion e un'altra vettura. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Fantasista illeso, mentre la donna a bordo dell'altra auto ha riportato ferite lievi.