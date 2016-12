"L'Inter è tornata al suo posto"

- Alla Pinetina si respira un'aria diversa, lo si legge negli occhi dei giocatori,sta costruendo a suon di vittorie il suo progetto e da seconda in classifica adesso l'è pronta ad andare a sfidare laa casa sua, come racconta: "E' una partita importante, diversa dalle altre, ma se non avessimo fatto bene nelle altre partite questa non sarebbe così importante. E' ancora presto per pronunciare la parola scudetto, per guardare la classifica ma l'Inter è tornata dove deve stare, a competere per i primi posti".

"La rivalità che accompagna il derby d'Italia è chiaramente uno stimolo in più per fare bene, è una partita che si sente di più, ma non è un vantaggio per nessuna delle due squadre. Non ho un segreto per il rendimento di questo campionato, vado bene come tutta la squadra, non ho sassolini nelle scarpe voglio solo sottolineare che le critiche a me e Zanetti dell'anno scorso erano infondate e sottolineavano solo la mia presenza e quella di Javier solo nei momenti negativi e... Chi vince sabato? Spero l'Inter è quello che vogliamo, adesso non pensiamo ad altro", il pensiero del centrocampista argentino.

Dopo la seduta di scarico di oggi Stramaccioni ha solo la rifinitura di domani per verificare le condizioni dei suoi e risolvere forse l'unico dubbio che ha ancora prima della supersfida contro la Juve. Scontata la squalifica tornano Juan e la difesa a 3, Strama deve solo decidere se schierare anche a Torino il tridente pesante Milito-Cassano-Palacio o tenersi Fantantonio in panchina e mandare Guarin o Mudingayi sulle tracce di Pirlo.