Messi: "Non sono un dittatore"

foto SportMediaset 18:56 - "Non sono un piccolo dittatore e i miei compagni lo sanno". Lionel Messi tira fuori le unghie e, in un'intervista alla stampa spagnola, confessa di essere in sintonia con tutta la squadra. "Nonostante quello che si dice - ha detto Messi -, mi trovo bene con tutti i compagni". Il fuoriclasse argentino ha confessato l'amore per il Barcellona: "Un onore fare parte della migliore squadra della sua storia, è casa mia". - "Non sono une i miei compagni lo sanno".tira fuori le unghie e, in un'intervista alla stampa spagnola, confessa di essere in sintonia con tutta la squadra. "Nonostante quello che si dice - ha detto Messi -, mi trovo bene con tutti i compagni". Il fuoriclasse argentino ha confessato l'amore per il Barcellona: "Un onore fare parte della migliore squadra della sua storia, èmia".

In merito al possibile arrivo del talento brasiliano Neymar, Messi si è detto contento: "I buoni giocatori possono sempre giocare assieme, più ce ne sono meglio è". Belle parole anche per i rivali Real Madrid, Mourinho e Cristiano Ronaldo: "Contro il Real si giocano le partite più belle, Mou è un grandissimo allenatore mentre il portoghese è uno dei più forti calciatori al mondo". Più freddo su Pepe, spesso criticato per interventi al limite della correttezza: "Un grande difensore, basta". Infine, la commozione per l'imminente paternità: "La cosa più bella della mia vita".