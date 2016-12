Novara, esonerato Tesser

foto SportMediaset 19:47 - Dopo essersi riuniti, a seguito della sconfitta con l'Ascoli, la dirigenza e l'ad del Novara De Salvo hanno deciso di esonerare Attilio Tesser. Lo storico tecnico del club piemontese paga caro il brutto avvio di stagione con appena 10 punti in 12 partite (partiva però da -4 per via della penalizzazione). Solo 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte per il Novara. Non è stato ancora deciso chi sostituirà Tesser alla guida della squadra. - Dopo essersi riuniti, a seguito della sconfitta con l'Ascoli, la dirigenza e l'ad delDe Salvo hanno deciso di. Lo storico tecnico del club piemontese paga caro il brutto avvio di stagione con(partiva però da -4 per via della penalizzazione). Solo 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte per il Novara. Non è stato ancora deciso chi sostituirà Tesser alla guida della squadra.

Al posto di Tesser è stato promosso Giacomo Gattuso, l'attuale allenatore della Primavera. La notizia ha suscitato le proteste dei tifosi, particolarmente legati all'ormai ex tecnico del Novara. Già nella precedente stagione, quando il tecnico di Montebelluna era stato allontanato per far posto a Emiliano Mondonico, i tifosi avevano contestato la decisione della società.