Scommesse, Cannavaro: "Nessun patteggiamento"

foto SportMediaset Correlati Napoli, Cavani out a Bergamo 19:50 - "Ma quale patteggiamento, non lo prendiamo proprio in considerazione. Si va avanti per la propria innocenza". Gaetano Fedele, procuratore di Paolo Cannavaro, esclude categoricamente l'ipotesi che il suo assistito accetti di voler patteggiare nel procedimento in cui è accusato di omessa denuncia. "Squalifica di 4 mesi per Paolo? Non credo. C'e' sempre un rischio, ma ho tanta fiducia nella giustizia sportiva. Paolo ha la coscienza a posto" - "Ma quale, non lo prendiamo proprio in considerazione. Si va avanti per la propria innocenza". Gaetano Fedele, procuratore di, esclude categoricamente l'ipotesi che il suo assistito accetti di voler patteggiare nel procedimento in cui è accusato di omessa denuncia. ". C'e' sempre un rischio, ma ho tanta fiducia nella giustizia sportiva. Paolo ha la coscienza a posto"

"C'è sempre amarezza e dispiacere quando capitano certe cose, ma c'è anche la serenità e la tranquillità di avere la coscienza a posto. Non si vede l'ora di accelerare questo percorso e di far sì che questa sentenza sia fatta nella maniera più breve possibile affinchè venga a galla la verità per poter guardare avanti con estrema tranquillità", ha chiarito Gaetano fedele (procuratore di Paolo Cannavaro) ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli