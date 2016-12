Brasile: la moviola annulla il gol

foto SportMediaset 17:16 - Un gol annullato grazie all'utilizzo della moviola, tra Internacional e Palmeiras, è il motivo per cui la partita non è stata omologata (il risultato sarebbe stato di 2-1). Tutto è nato dal gol di mano da Barcos (valido per il 2-2) e che, grazie all'uso delle immagini televisive, è stato annullato. Né l'arbitro, né i suoi assistenti si erano resi conto dell'irregolarità, a farla notare al delegato del match sarebbe stato un reporter televisivo. , tra Internacional e Palmeiras, è il motivo per cui la partita non è stata omologata (il risultato sarebbe stato di 2-1). Tutto è nato dalda Barcos (valido per il 2-2) e che, grazie all'uso delle immagini televisive, è stato annullato. Né l'arbitro, né i suoi assistenti si erano resi conto dell'irregolarità, a farla notare al delegato del match sarebbe stato

La Corte superiore di giustizia ha subito accolto il ricorso presentato dal Palmeiras che chiedeva che il risultato non venisse convalidato poiché la FIFA non prevede l'uso della tecnologia, anzi vieta l'utilizzo della moviola in campo. Proprio per questo motivo la mancata omologazione della partita, tutto in attesa del giudizio della Corte che dovrebbe riunirsi il 14 novembre.