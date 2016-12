Raiola all'attacco: "Fifa e Uefa sono come la mafia"

foto SportMediaset Correlati Pallone d'Oro: ci sono 3 azzurri 18:51 - "La Fifa e la Uefa sono due organizzazioni tutt'altro che trasparenti e che per certi versi potrebbero essere paragonate a organizzazione mafiose". L'accusa arriva da Mino Raiola, in un'intervista a Sport-Expressen, quotidiano svedese. "Il Pallone d'Oro sarebbe importante solo se lo vincesse Ibrahimovic, è un premio politico e corrotto - continua Raiola che poi attacca -. Blatter è un dittatore demente, Platini un incompetente". - "Lae lasono due organizzazioni tutt'altro che trasparenti e che per certi versi potrebbero essere paragonate a organizzazione mafiose". L'accusa arriva da, in un'intervista a Sport-Expressen, quotidiano svedese. "Ilsarebbe importante solo se lo vincesse, è un premio politico e corrotto - continua Raiola che poi attacca -.è un dittatore demente,un incompetente".

Nel mirino del procuratore di Zlatan Ibrahimovic c'è anche il fair play finanziario adottato dalla Uefa: "Dimostra che Platini è un incompetente. Per Uefa e Fifa gli sceicchi del Qatar non possono sponsorizzare il Psg e allora come la mettiamo con gli sponsor della Champions? - continua Raiola - Critica il Psg e gli ingaggi ma sono gli stessi soldi che poi finiscono alla Uefa. Fossi io il presidente della Uefa pubblicherei il bilancio per mostrare dove vanno a finire i soldi e tutte le decisioni andrebbero prese a maggioranza, invece non c'è nulla di questo. Uefa e Fifa sono due organizzazioni tutt'altro che trasparenti e possono essere paragonate a organizzazioni mafiose".