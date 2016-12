Berlusconi, furia su Allegri

foto SportMediaset Correlati Gasperini attacca l'Inter

Galliani tuona: "Mai più cinque mediani"

Serie A: Milan indenne a Palermo 20:01 - Nemmeno il tempo di pensare di aver scampato l'ennesimo pericolo, che Max Allegri si ritrova con una panchina a dir nulla rovente. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il pareggio in rimonta del suo Milan a Palermo non sarebbe infatti piaciuto a Silvio Berlusconi che, a fine gara, avrebbe chiamato Adriano Galliani mettendo il tecnico sotto accusa. In particolare il presidente avrebbe puntato il dito sulla confusione tattica.

La deriva "mourinhana" del buona Max (avanti tutti con quattro punte in campo, ndr), insomma, non ha fatto presa sul numero uno del Milan che, invece, sembra arrivato al limite della sopportazione di Allegri. Nonostante il pareggio, quindi, il tecnico rossonero rischia e rischia moltissimo. Berlusconi, giustamente, non capisce come si possa passare dal 4-4-2 al 3-4-3 al 3-5-2 fino al 4-2-4 nell'arco di due partite e mezzo - gli ultimi tre moduli sono al Barbera - e pensare di raddrizzare un Milan apparso in effetti approssimativo, confuso e, spesso, in grande difficoltà.



Allegri, dal canto suo, ha ammesso di aver sbagliato formazione, ha cercato di spiegare le sue scelte e, in qualche modo, si è pure difeso spiegando, forse un poco rassegnato, che non si aspettava certo di andare sotto di due gol. Sarà, ma alla resa dei conti la sua squadra continua a non avere un'identità precisa e questo equivoco, evidentemente, non è gradito a Berlusconi. Prima di salire sull'aereo che avrebbe riportato la squadra a Milano, Adriano Galliani ha ribadito per l'ennesima volta che Allegri non è in discussione e non rischia nulla. La partita contro il Chievo, però, è e resta l'ennesima ultima spiaggia. Il tecnico più traballante d'Italia, però, questa volta si troverà di fronte a una doppia impresa: vincere e convincere... Berlusconi.