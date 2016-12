Serie B: il Sassuolo allunga a +6

foto SportMediaset 23:45 - Continua la corsa del Sassuolo in testa alla B. Gli emiliani vincono 3-1 a Terni e allungano sul Verona, fermato dal Crotone (3-3). Non ne approfitta il Livorno, ripreso dal Lanciano nel finale (1-1). Al 4° posto sale la Juve Stabia (1-0 con la Reggina), che raggiunge il Padova(0-0 a Modena) e sorpassa il Cittadella (1-1 col Brescia). Per l'Empoli rimonta show a Bari (da 2-0 a 2-3); 3-2 anche Cesena-Grosseto. Novara e Spezia ko ad Ascoli e Vercelli. - Continua la corsa delin testa alla B. Gli emiliani vinconoe allungano sul, fermato dal. Non ne approfitta il, ripreso dalnel finale (1-1). Al 4° posto sale la(1-0 con la Reggina), che raggiunge il(0-0 a Modena) e sorpassa il(1-1 col Brescia). Per l'rimontashow a3-2 ancheko ad Ascoli e Vercelli.

Gol, tantissimi, grandi emozioni e, soprattutto, un padrone indiscusso. Il Sassuolo prende il volo in Serie B e scappa via approfittando dei pareggi, alle sue spalle, di Verona e Livorno. A Terni la formazione emiliana non soffre quasi mai e, nella ripresa, mette la partita in discesa con il terribile uno-due firmato Valeri-Pavoletti tra il 64' e il 66'. All'85' Brosco accorcia le distanze ma nel recupero Magnanelli chiude definitivamente i conti.



Faticano, invece, e infatti non vanno oltre il pareggio, sia il Verona che il Livorno. La partita di Crotone è incredibile, perché i gialloblu vanno in vantaggio tre volte e per tre volte si fanno riprendere dalla formazione di casa. Decisivo, per il 3-3 finale, il gol di Maiello al 93'. Sempre nel finale è Volpe a firmare l'1-1 tra Lanciano a Livorno, mentre sono Tonelli e Rodriguez a dare la vittoria rispettivamente a Empoli (incredibile 3-2 in rimonta a Bari) e Cesena (3-2 con il Grosseto).



Alle spalle delle prime fa bene la Juve Stabia, cui basta la rete di Casera a sei minuti dalla fine per avere ragione della Reggina, mentre non riesce proprio a decollare lo Spezia, sconfitto dalla Pro Vercelli (gol di Scaglia). Non decolla, anzi, affonda, il Novara, affondato dall'Ascoli (2-0), mentre tiene il Padova, che si accontenta dello 0-0 a Modena e resta così al quarto posto. Finisce infine 1-1 tra Varese e Vicenza.