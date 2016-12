Julio Cesar contro l'Inter: "Mi ha ferito"

- "Non lo nascondo, sono triste per come l'si è comportata con me. Ci sono rimasto male, mi aspettavo qualcosa di diverso ma ormai è passato è ho chiarito di persona col presidente Moratti".in esclusiva asu Italia Due ha parlato del suo passato nerazzurro: "La finale di Madrid è stato il momento più bello della mia carriera". Sulla: "Sportivamente la odio, ma con gli arbitri paga quello che è successo in passato".

Una frecciata ai bianconeri tra un sorriso e l'altro e senza malizia, anzi, con quella trasparenza che l'ha reso idolo dei tifosi dell'Inter: "La odio ma solo perché è stata la squadra che mi ha fatto impazzire di più in Italia. Non riuscivo quasi mai a batterla e questa cosa mi ha fatto impazzire". Nonostante questo il portiere brasiliano del QPR a "Undici" prova a spiegarsi i fattacci di Catania: "Gli arbitri sbagliano con tutti, ma quando lo fanno con la Juve la gente pensa male per quello che è successo in passato. Chi deve arbitrare laha addosso molta più pressione degli altri".

Nell'intervista Julio Cesar parla della sua esperienza all'Inter trattenendo a fatica l'emozione: "Il 22 maggio 2010, finale di Madrid contro il Bayern, è stato il momento più bello della mia carriera. Il Mondiale in Sudafrica quello più brutto". Un Triplete di stampo mourinhano: "Josè è molto intelligente e sa far rendere i giocatori al 110%. Sa trasmettere la sua voglia di vincere sempre, è stato il segreto di quei successi in nerazzurro. Anche se Mancini è un secondo padre. Stramaccioni? Rivedo in lui qualcosa di Mourinho, ha la stessa voglia di vincere".