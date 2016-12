Pulvirenti, ammonizione con diffida

foto SportMediaset 17:12 - Il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, è stato ammonito con diffida per aver rivolto "un ironico apprezzamento al direttore di gara" e per aver rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo l'espulsione. Squalificati per un turno Tachtsidis (Roma), Sansone (Torino), Hernanes e Ledesma (Lazio), Marchese e Legrottaglie (Catania), Cigarini e Peluso (Atalanta), Vacek (Chievo), Diamanti (Bologna), Juan Jesus (Inter) e Vidal (Juve). - Il presidente del, è stato ammonito con diffida per aver rivolto "un ironico apprezzamento al direttore di gara" e per aver rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo l'espulsione. Squalificati per un turno(Roma),(Torino),(Lazio),(Catania),(Atalanta),(Chievo),(Bologna),(Inter) e(Juve).

Questa la motivazione della sanzione inflitta a Pulvirenti il giorno dopo Catania-Juventus: ''Per avere, al 25' del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo un ironico apprezzamento al Direttore di gara e omettendo, dopo il consequenziale allontanamento, di uscire dal recinto di giuoco fino al termine della gara. Infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dai collaboratori della Procura federale".



Per quanto riguarda le società, invece, ammende di 20 mila euro alla Roma per "cori e grida costituenti espressione di discriminazione razziale" oltre al lancio di due fumogeni e l'uso di un raggio laser, 7 mila euro al Catania, 6 mila al Pescara, 3 mila euro alla Fiorentina e all'Inter.