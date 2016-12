Allegri: "Adesso scaliamo la classifica"

foto SportMediaset Correlati Muntari convocato, Boateng no 16:04 - Dopo il successo contro il Genoa, il Milan va a caccia di continuità a Palermo. "Dobbiamo risalire in classifica nel modo più rapido", spiega Allegri. Contro i rosanero Pato sarà preferito a Pazzini e "giocherà dall'inizio" mentre in difesa tornerà Mexes: "Col Genoa non ha giocato perché è arrivato con un ritardo di 10 minuti all'allenamento". Frecciata su Catania-Juve: "Visto che si può stare fermi un minuto, si può mettere il time out...". - Dopo il successo contro il, ilva a caccia di continuità a. "Dobbiamo risalire in classifica nel modo più rapido", spiega Allegri. Contro i rosanerosarà preferito ae "giocherà dall'inizio" mentre in difesa tornerà: "Col Genoa non ha giocato perché è arrivato con un ritardo di 10 minuti all'allenamento". Frecciata su: "Visto che si può stare fermi un minuto, si può mettere il time out...".

Il tecnico rossonero non si fida del Palermo: "Sta facendo molto bene, gioca un buon calcio così come tutte le squadre di Gasperini. In casa i rosanero si trasformano. Miccoli, Ilicic e Brienza hanno qualcosa in più, sarà un impegno difficile". L'obiettivo è uno solo: "Dare seguito al risultato con il Genoa per risalire in classifica nel modo più rapido possibile".



Capitolo formazione: "Abbiati ha recuperato ma giocherà Amelia", Pato "sarà in campo ancora dall'inizio" mentre Muntari "è tornato in gruppo ma è troppo presto per utilizzarlo dall'inizio". Ancora fuori, invece, Boateng ("Ha un problema al ginocchio, nessun motivo disciplinare") mentre è inamovibile, ovviamente, El Shaarawy: "Sta facendo bene, deve crescere molto anche dal punto di vista tecnico. E' un ragazzo equilibrato e disponibile, dà una mano in fase difensiva e ha qualità in fase realizzativa. Arriverà il momento in cui dovrà riposare, ma ha 20 anni ed energia per giocare".



Allegri, dopo il weekend di polemiche, preferisce non parlare di arbitri: "Non intervengo perché non è mai stata una mia priorità, quando fischiano ormai hanno deciso. Saranno problemi di altri e non miei. L'introduzione degli arbitri di porta? Credo che la scelta sia giusta". Poi, però, la frecciatina arriva: "Nel minuto in cui è stata ferma la partita (riferimento al gol annullato a Bergessio durante Catania-Juve, ndr) si può mettere il time out come nel basket, che magari serve all'allenatore...".