Napoli: Hamsik sempre più decisivo

foto SportMediaset 11:01 - Un leader vero, decisivo quando serve. Senza Cavani, fermato da un affaticamento muscolare alla vigilia di Napoli-Chievo, Hamsik si carica la squadra sulle spalle e, con un letale rasoterra al 58', la trascina al successo contro i veneti. Sempre più uomo squadra, lo slovacco. Elemento ormai imprescindibile come dimostrato dai numeri: senza di lui, in 15 gare, gli azzurri hanno infatti collezionato 8 sconfitte, 5 pareggi e solo 2 vittorie.

Marekiaro non è più un ragazzino di ottima prospettiva. A 25 anni, Hamsik è nel pieno della maturità calcistica. Sempre presente in tutte le nove giornate, è già andato a segno tre volte. Vola lui e vola la squadra, arrivata alla settima vittoria in campionato e salita a quota 22 (-3 dalla capolista Juventus). Sono otto i punti in più rispetto alla passata stagione, quando la banda di Mazzarri si trovava - a questo punto della stagione - al quinto posto in classifica.



Contro il Chievo l'assenza di Cavani rischiava di bloccare la squadra, limitandone così tutto il potenziale offensivo. Insigne e Pandev sono giocatori di ottimo livello, ma con il Matador in campo si suona tutta un'altra musica. Senza Hamsik, invece, vincere è assai più complicato.