Disastro Roma, vince l'Udinese

La Roma spreca il doppio vantaggio, si fa rimontare e viene sconfitta dall'Udinese nel posticipo della nona giornata. All'Olimpico, dopo 24', i giallorossi sono già avanti 2-0 grazie alla doppietta di Lamela. I friulani tornano in partita con Domizzi (32') e, a inizio ripresa, trovano il pari con Di Natale. A due minuti dal termine un fallo di Castan su Pereyra provoca il rigore trasformato dal capitano dell'Udinese. Tachtsidis espulso nel finale.

LA PARTITA

La testa, prima delle gambe. La Roma perde la partita nell'istante in cui Lamela realizza il 2-0. Sin qui, la squadra di Zeman viaggia a tremila esprimendo tutto il miglior repertorio marchiato Boemia. Poi, i giallorossi spariscono dal campo credendo di aver chiuso la gara e il black out mentale regala all'Udinese una clamorosa - quanto meritata - rimonta.



Nei primi 25 minuti, come detto, Zeman si lustra gli occhi: squadra corta, terzini che macinano la fascia, centrocampo in controllo del gioco e trio d'attacco in martellante movimento, tra tagli e sovrapposizioni. A prendere la scena è Lamela, ma dietro c'è la magistrale regia di Francesco Totti, che parte largo a sinistra e si accentra per dirigere le operazioni. La palla viaggia a terra che è un piacere, Dodò sembra un'ala e Lamela un fenomeno. Tra il 9' e il 19' l'argentino va vicino alla rete in tre occasioni. Poi, al 22', la magia che sblocca la gara: l'ex River si prende la riga di fondo, finta di crossare al centro, Brkic abbocca sdraiandosi a terra e l'argentino appoggia a porta vuota. Centoventi secondi più tardi arriva il bis con una perfetta combinazione Totti-Osvaldo-Lamela, finalizzata da quest'ultimo di testa.



La Roma si ferma e smette di giocare. Saltano le posizioni, non si vedono più movimenti, spariscono le marcature e, tanto per completare la non opera, svanisce l'intensità. Domizzi approfitta di un involontario assist di Osvaldo e al 32' dà inizio alla rimonta con un sinistro da due passi. Il 2-2 potrebbe arrivare già quattro minuti più tardi, quando Di Natale sfiora la rete con un destro a fil di palo. L'appuntamento è rinviato al 5' della ripresa, con il capitano dell'Udinese che devia in porta un sinistro - svirgolato - di Armero. Gli uomini di Zeman provano a reagire eclusivamente con l'orgoglio, trascurando del tutto l'organizzazione che, in attacco, si era vista a inizio partita. Gli inserimenti di Marquinho (al 18' per Dodò), Florenzi (al 24' per Pjanic) e Destro (al 38' per Totti) non scuotono la squadra, che sprofonda definitivamente al 43': Castan tocca da dietro Pereyra (furbo nel rallentare la corsa per cercare il contatto e ancora più furbo nell'accentuare la caduta) e Di Natale, dagli 11 metri, beffa Stekelenburg con il cucchiaio. Dopo una partita così, è esattamente ciò che serve per raccogliere la Roma.



LE PAGELLE



Totti 6,5 - Vede spazi che non esistono, detta i tempi con una naturalezza impressionante. Primo tempo super, nella ripresa si spegne con la squadra.



Marquinhos-Castan 5 - Quando l'Udinese passa la metà campo, si ha sempre la sensazione che qualcosa potrebbe accadere. Non danno mai sicurezza e spesso sono fuori posizione.



Dodò 6 - Non male come esordio. Spinge forte a sinistra, senza paura e mettendo in mostra una buona tecnica.



Di Natale 7 - Il solito killer. Si prende anche la responsabilità di mostrare a Maicosuel come si batte un vero cucchiaio...



Brkic 4,5 - Ridicolizzato da Lamela in occasione della prima rete, non sembra ai livelli della scorsa stagione.



IL TABELLINO



ROMA-UDINESE 2-3

Roma (4-3-3): Stekelenburg 6; Piris 5,5, Marquinhos 5, Castan 5, Dodò 6 (18' s.t. Marquinho 5,5); De Rossi 5,5, Tachtsidis 5, Pjanic 5 (24' s.t. Florenzi 5,5); Lamela 7,Osvaldo 6, Totti 6,5 (38' s.t. Destro sv).

A disp.: Goicoechea, Svedkauskas, Romagnoli, Burdisso, Bradley, Perrotta, Lopez. All.: Zeman 5

Udinese (3-5-1-1): Brkic 4,5; Angella 5 (24' s.t. Heurtaux 6), Coda 6, Domizzi 6; Faraoni 5 (1' s.t. Badu 6), Pereyra 6,5, Allan 6, Lazzari 6, Armero 6 (38' s.t. Gabriel Silva sv); Maicosuel 5,5; Di Natale 7.

A disp.: Padelli, Pawlowski, Berra, Willians, Fabbrini, Barreto, Ranegie, Zielinski. All.: Guidolin 6

Arbitro: Massa

Marcatori: 22' e 24' Lamela (R), 32' Domizzi (U), 5' s.t. e 43' s.t. Di Natale (U)

Ammoniti: Angella, Domizzi, Armero, Badu (U); Osvaldo, Lamela, Castan (R)

Espulsi: Tachtsidis al 48' s.t. per proteste (R)

CESARE ZANOTTO