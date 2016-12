Serie A: Napoli e Roma in tempo reale

NAPOLI-CHIEVO 1-0

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Gamberini; Maggio, Inler, Behrami, Zuniga (26' st Dossena); Hamsik; Pandev (29' st Vargas), Insigne (39' st Dzemaili). A disposizione: Rosati, Grava, Fernandez, Aronica, Mesto, Donadel, El Kaddouri. All.: Mazzarri

Chievo (4-4-1-1): Sorrentino; Frey, Dainelli, Andreolli, Dramé; Luciano (10' st Papp), L. Rigoni, Hetemaj (15' st Pellissier), Vacek; M.Rigoni (30' st MoscardellI); Thereau. A disposizione: Puggioni, Viotti, Jokic, Cofie, Guana, Cruzado, Samassa, Di Michele, Stoian. All.: Corini

Arbitro: Celi

Marcatori: 13' st Hamsik

Ammoniti: Andreolli, L.Rigoni (C)

Espulsi: 32' st Vacek (C) per doppia ammonizione





La cronaca:



Cori contro i Carabinieri provenienti dalla Curva Sud dello stadio Olimpico di Roma hanno disturbato il minuto di silenzio in onore del Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, ucciso in Afghanistan, prima del fischio d'inizio. Ai cori si è poi aggiunta anche l'altra curva occupata dai sostenitori romanisti, mentre il resto dello stadio ha disapprovato con fischi e salutato la fine del minuto di silenzio con un lungo applauso.

La cronaca:

Pellissier chiede il rigore per fallo di Campagnaro: l'arbitro lascia correrePalla alta di Thereau di un soffio sopra la traversaDestro alto di Insigne al termine di un'azione di contropiedeSorrentino si oppone alla conclusione di InsigneIniziata la ripresaFinisce il primo tempoAltro erroraccio del Napoli a un metro dalla porta, questa volta di PandevSorrentino alza sulla traversa un altro tentativo di InlerClamoroso errore di Maggio che solo davanti alla porta manda di testa sopra la traversaGli azzurri reclamano un rigore per fallo di mano in area di Dramè sugli sviluppi di un angoloOccasionissima Napoli: palo di Inler con una staffilata dalla distanza. Sorrentino rischia poi l'autogolSotto una pioggia battente è cominciata la garaStekelenburg; Piris, Marquinhos, Castan, Dodò (18' st Marquinho); De Rossi, Tachtsidis, Pjanic (24' st Florenzi); Totti (38' st Destro), Osvaldo, Lamela. A disposizione: Goicoechea, Svedkauskas, Romagnoli, Burdisso, Bradley, Perrotta, Lopez. All.: ZemanBrkic; Angella (24' st Heurtaux), Coda, Domizzi; Faraoni (1' st Badu), Pereyra, Allan, Lazzari, Armero (38' st Gabriel Silva); Maicosuel; Di Natale. A disposizione: Padelli, Pawlowski, Berra, Willians, Fabbrini, Barreto, Ranegie, Zielinski. All.: GuidolinMassa22', 24' Lamela (R), 32' Domizzi (U), 5' st , 42' st Di Natale (U)Osvaldo, Lamela, Castan (R), Angella, Domizzi, Armero, Badu (U)47' st Tachtsidis (R) per protesteUdinese pericolosa in contropiede: Maicosuel spreca una buona opportunitàInsiste la squadra di Zeman: girata di Osvaldo fuori di un soffioTiro di Totti dal limite che termina di pochissimo a latoStekelenburg salva in uscita su MaicosuelDe Rossi manda fuori di pochissimo dopo una grande azione di TottiSi rivede la Roma: tiro alle stelle di OsvaldoIniziata la ripresaSquadre negli spogliatoi per l'intervalloBrkic blocca senza problemi una conclusione di OsvaldoFriulani vicini al pari con Di Natale che calcia fuori al termine di una splendida azioneStekelenburg esce sui piedi di Di Natale e sventa il pericoloPrima iniziativa dell'Udinese con Maicosuel: nessun problema per StekelenburgErroraccio di Lamela, che su cross di Dodò manda fuori di testa da ottima posizioneAncora Brkic si oppone a una conclusione di Lamela: calcio d'angoloAltra occasione per la Roma: Lamela si libera della marcatura del difensore ma calcia male e fuoriIntervento in due tempi di Brkic su colpo di testa di OsvaldoCalcio d'inizio battuto dall'Udinese. Partiti