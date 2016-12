Ljajic e Toni, Lazio battuta

- Vittoria casalinga importante per lacontro la. La squadra diconquista tre punti preziosi grazie a uno splendido gol di, che al 46' trafiggecon un tiro imparabile da fuori area, e a una rete di Toni al 90'. Prima di passare in vantaggio, al 27', la Viola fallisce anche un rigore con. La Lazio finisce la partita in nove per l'espulsione di(doppia ammonizione) e

LA PARTITA

Montella supera l'esame di maturità e scala la classifica. Grazie alla vittoria contro la Lazio, la Fiorentina vola infatti a quota 15 punti e si avvicina alla zona caldissima. Una posizione meritata, per quello che si è visto in campo. La Viola gioca bene e diverte. Qualità e velocità, ma anche tanta corsa e cattiveria. Una squadra affamata, che non ha paura di nessuno.

Il 4-5-1 di Montella è molto snello e la squadra si muove bene soprattutto quando gioca di prima. Bella da vedere, la Viola manovra molto e cerca con continuità il cross con i laterali e le incurisoni centrali di Jovetic e Borja Valero. Il 3-5-1-1 di Petkovic risulta invece più statico. Reduce dalle fatiche di Coppa, la Lazio sembra spenta, teme la velocità degli avversari e pensa solo a difendersi con ordine. Hernanes fatica a trovare la posizione, Candreva non riesce a cambiare ritmo, Klose non riceve palloni e la Fiorentina fa la partita. I tre centrali della Fiorentina giocano come tre registi arretrati e non perdono una palla in fase di impostazione.

Il primo lampo al 20': Miracolo di Bizzarri su punizione di Pasqual. La Lazio è sulle gambe, confusa e con poche idee. La squadra di Montella vuole i tre punti. Nemmeno il rigore fallito da Mati Fernandez al 27' ferma la Viola, che anche senza Pizarro e Roncaglia mostra grande solidità e velocità nel palleggio. I piedi buoni nell'11 di Montella non mancano, Ljajic ha il piede caldo e al 46' fa esplodere il Franchi: dribbling da fuori area e palla nel sette.

Nel secondo tempo la Lazio prova a rientrare in partita. Petkovic decide di attaccare con più uomini, avvicina Mauri a Klose e i biancocelesti pressano più alti, cotringendo la Fiorentina a difendersi. Hernanes & Co. alzano il baricentro, cercando il gol con più cattiveria. Al 14' del secondo tempo Mauri segna in posizione regolare, ma la rete viene annullata. Montella corre ai ripari e manda in campo Migliaccio per contrastare le incursioni centrali e Toni per dare centrimetri e far respirare la squadra.

La Lazio forza i tempi e la partita si infiamma. Dopo aver "regalato" un tempo all'avversario, i biancocelesti finiscono il match in nove per l'espulsione di Ledesma (doppia ammonizione) e Hernanes. Negli ultimi minuti la Fiorentina soffre, ma Toni mostra tutta la sua classe e mette il risultato in cassaforte al 45' della ripresa. Montella porta a casa tre punti preziosi per capire meglio le ambizioni e gli obiettivi della stagione. Firenze sogna: al Franchi lo spettacolo ormai è sempre garantito.