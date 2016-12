Serie A: Colpo Cagliari al Marassi

foto SportMediaset 18:04 - Arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Samp di Ciro Ferrara, in un match per nulla emozionante. A decidere la partita è un gol di Dessena, il centrocampista sardo è bravo a inserirsi in area servito da T.Ribeiro e a sfruttare le indecisioni di Rossini e Berni. Una volta in svantaggio, i blucerchiati cercano il pareggio ma nel finale sono ancora gli ospiti a essere pericolosi. Per il Cagliari dall'arrivo del duo Lopez-Pulga 9 punti in 3 partite. - Arrivadi Ciro Ferrara, in un match per nulla emozionante. A decidere la partita è un gol di, il centrocampista sardo è bravo a inserirsi in area servito da T.Ribeiro e a sfruttare le indecisioni di Rossini e Berni. Una volta in svantaggio, i blucerchiati cercano il pareggio ma nel finale sono ancora gli ospiti a essere pericolosi. Per il Cagliari dall'arrivo del duo Lopez-Pulga

DESCRIZIONE DEL GOL Il Cagliari passa in vantaggio al 2' della ripresa: T.Ribeiro mette dentro un bel cross, Dessena si tuffa e di testa anticipa Rossini, che non interviene aspettandosi l'uscita e trafigge il portiere blucerchiato.

LE PAGELLE M.Lopez 5: Sembra vivo nel primo tempo, si muove e fa a sportellate coi difensori del Cagliari. Piomba, invece, in letargo nella seconda frazione di gioco. Pochi i palloni giocabili ma altrettanto poche le sue iniziative.



Poli 6,5: Rientro importante per Ferrara. L’ex nerazzurro è senza ombra di dubbio il migliore dei blucerchiati, fino a quando è in campo dà battaglia. Esce perché a corto di condizione.



Rossini 4,5: In una partita con poche occasioni da gol a decidere è il suo errore (in compartecipazione con Berni). Sul cross di T.Ribeiro va con troppa sufficienza, pensando all’uscita del portiere, e lascia a Dessena una palla solo da spingere in rete.



Dessena 7: E’ il suo colpo di testa a regalare i 3 punti al Cagliari. Sfrutta le indecisioni della retroguardia della Sampo ed è veloce a gettarsi sulla palla buttata in mezzo da T.Ribeiro. Il gol lo galvanizza e cresce ancora nel finale impegnando Berni con un bel tiro da fuori.



T.Ribeiro 6,5: Pennella a Dessena il pallone della vittoria trasformandosi in uomo assist. E’ il più mobile del reparto offensivo del Cagliari, non meritava il cambio.

IL TABELLINO SAMPDORIA-CAGLIARI 0-1

Sampdoria (4-3-3): Berni 5; De Silvestri 6, Rossini 4.5, Gastaldello 5,5, Berardi 5,5 (44' st Juan Antonio sv); Soriano 5, Tissone 5,5 (32' Icardi sv), Poli 6,5 (14' st Munari 5,5); Estigarribia 5, Eder 6, Maxi Lopez 5 A disp.: Falcone, Mustafi, Poulsen, Castellini, Renan, Obiang, Savic. All.: Ferrara 5,5



Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Pisano 6, Astori 5,5, Ariaudo 6, Avelar 5,5; Ekdal 6, Conti 5,5, Dessena 7; Nainggolan 6 (44' st Eriksson sv); Nenè 6,5, Thiago Ribeiro 6,5 (15' st Ibarbo 5,5) A disp.: Avramov, Anedda, Rossettini, Murru, Perico, Casarini, Larrivey, Sau. All.: Pulga-Lopez 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 2' st Dessena

Ammoniti: De Silvestri, Munari (S) Astori, Avelar, Conti, Nainggolan, T.Ribeiro (C)

Espulsi: -

ANDREA DELLA SALA