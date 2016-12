Il Sydney non si ferma più: Del Piero di rigore

- Terzo gol consecutivo percon la maglia del. Al 58' Pinturicchio ha segnato il rigore che ha permesso aglidi pareggiare l'iniziale vantaggio delfirmato da Dodd, con un'azione solitaria, al 18'. Poi, con gli ospiti in 10 per l'espulsione di Pantelidis per il fallo che ha portato al penalty, ci ha pensatoa siglare il 2-1 definitivo con un delizioso pallonetto dal limite dell'area. Sydney a 6 punti

Il modo migliore per festeggiare le 800 partite in carriera. Un altro match da protagonista per ADP in Australia in cui ha trovato il gol numero trecentoventitre, 323. L'ex Juve è sempre il più brillante degli undici dell'allenatore Ian Crook. Nel primo tempo, dove tutti i suoi compagni faticano, Alex è l'unico a cercare di invintare qualcosa e a prendere per mano la squadra schiacciata dal Perth Glory, meritatamente in vantaggio al 18'. Azione personale di Dodd che parte dalla distanza e industurbato arriva in area di rigore a battere Necevski. La fase difensiva degli Sky blues va rivista: problema già ampiamente evidenziato nelle precedenti tre partite di campionato.

Poi nella ripresa l'episodio che cambia l'inerzia del match al 57'. Pantelidis atterra Ali Abbas in area: rigore ed espulsione. Dal dischetto brivido per Del Piero. La palla sbatte sul palo e poi finisce in rete. Il match cambia e i padroni di casa prendono coraggio. All'Allianz Stadium, non da tutto esaurito, Emerton firma il gol vittoria con un pregievole pallonetto. Una traiettoria "alla Totti". Cucchiaio dal limite dell'area per l'australiano che sfrutta una distrazione della difesa ospite. Il Sydney soffre nel finale, ma porta a casa tre punti importantissimi e aggancia il Perth Glory a quota 6 punti.