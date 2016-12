"Non posso curare il Milan"

avrebbe voluto dedicarsi in modo più massiccio alma non potrà farlo. E' stato lo stesso patron rossonero a dichiararlo nel corso di una conferenza stampa tenuta a villa Gernetto a Lesmo. "Volevo dedicarmi a una squadra di calcio che ha bisogno di qualche cura in questo momento - ha dichiarato tra le altre cose il patron del club di via Turati - Ne farò a meno. Intendo continuare l'opera di modernizzazione e cambiamento''.

"Al di là della politica sapete di cosa mi occupo - ha spiegato Berlusconi - Ho una fondazione, la Fondazione Luigi Berlusconi, che ha la missione di costruire ospedali per bambini nel mondo, in accordo con Bertolaso abbiamo dato il via a una costruzione in serie di questi ospedali, volevo dedicarmi anche a questa Università della Libertà che ci ospita oggi e la terza cosa è dedicarmi a una squadra di calcio che ha particolarmente bisogno di qualche cura in questo momento".



"Farò a meno di dedicare tutto questo tempo a queste tre direzioni - ha aggiunto - perché intendo dedicare la massima parte del mio tempo al mio paese e continuare nell'opera di modernizzazione e di cambiamento".

GALLIANI: "LE CURE DI BERLUSCONI FANNO BENE A TUTTI"

"Le cure del presidente Berlusconi fanno bene a tutti, hanno fatto bene al Milan per tanti anni. Comunque io per scelta da 26 anni non commento le parole del presidente''. Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente rossonero. Berlusconi ora sarà più lontano o più vicino al Milan? ''Non è mai andato via, non è mai andato via - ha ribadito Galliani - . Lo sento praticamente tutti i giorni. Non conta tanto la presenza fisica allo stadio, non si perde una partita''. "A gennaio non ci sarà alcuno stravolgimento - ha aggiunto parlando di rinforzi - al massimo potrebbe partire qualcuno e arrivare qualcun altro. Tassotti ha confermato il sostegno ad Allegri? E' una persona leale e perbene, sta lavorando con il nostro allenatore per far uscire il Milan da queste secche". Commentando infine lo striscione ironico apparso questa sera a San Siro ("Mi sposo domani, ma amo Galliani"), il dirigente rossonero ha elogiato anche i tifosi del Milan: "Sono davvero bravi, si stanno comportando in maniera straordinaria, tengono alto il nostro morale. Loro sono abituati bene, ora speriamo di dargli qualche soddisfazione".