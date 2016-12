Stramaccioni: "Punto su Alvarez e Cassano"

foto SportMediaset 14:59 - In vista della partita con il Bologna, Stramaccioni tiene l'Inter con i piedi per terra. Al big match con la Juventus mancano ancora una settimana e per il tecnico nerazzurro non è ancora ora di fare bilanci. "La classifica si guarda alla fine del girone d'andata. Stiamo percorrendo la strada giusta, ma fino ad ora non abbiamo fatto nulla", ha spiegato. "Alvarez è in forma, Cassano giocherà col Bologna", ha poi aggiunto. - In vista della partita con iltiene l'Inter con i piedi per terra. Al big match con lamancano ancora una settimana e per il tecnico nerazzurro non è ancora ora di fare bilanci. "La classifica si guarda alla fine del girone d'andata. Stiamo percorrendo la strada giusta, ma fino ad ora non abbiamo fatto nulla", ha spiegato. "è in forma,giocherà col Bologna", ha poi aggiunto.

L'allenatore dell'Inter vuole massima concentrazione per la sfida contro la squadra di Stefano Pioli. Reduci dall'Europa League, i nerazzurri vanno a caccia della settima vittoria consecutiva: "L'unica cosa che mi interessa è continuare a crescere partita dopo partita. Giovedì abbiamo vinto un'altra partita difficile, in cui abbiamo ssaputo reagire e vincere in una partita che chi ha visti in difficoltà nel primo tempo".



A Bologna Stramaccioni ha iniziato a conoscere il mondo del calcio, ma non solo : "Lì ho iniziato a diventare un piccolo ometto perché sono stato lontano da casa e dai genitori. In quello stadio, quando ero ragazzo sognavo di arrivare in Serie A. Sono stato molto male quando ho dovuto smettere, ma ora ci arrivo da allenatore dell'Inter ed è un sogno".



Poi qualche indicazione sulla formazione che scenderà in campo con il Bologna: "Cassano giocherà, non vedo perché dovremmo rinunciarci. Assolutamente sì, e dei tre davanti è quello che sta facendo meglio. L'infortunio di Coutinho mi è dispiaciuto tanto e si somma a quello di Wes. Abbiamo perso giocatori di grande qualità, ma Alvarez è in forma, è un ottimo giocatore e lo dimostrerà". Qualche parola anche sull'importanza di Palacio: "Quando ha giocato con Milito e Cassano ha dimostrato di essere pericoloso. E' arrivato all'Inter perché ha fiuto del gol e caratteristiche diverse dagli altri".



Infine il capitolo Juve. "Vivo ogni gara come se fosse l'ultima, programmo gli allenamenti e il volume che si produce, in relazione a questo - ha spiegato Stramaccioni -. Non puoi nell'allenamento di lunedì programmare un volume di intensità troppo alto, non ha senso. Non penso alla Juventus, penso che sarà la sesta sfida di un ciclo ravvicinato".