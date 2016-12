Juve: "Non esiste un problema attaccanti"

- "Quella colè la partita più difficile che potevamo affrontare", cosìpresenta la sfida che aspetta lain campionato. "Quest'anno in casa hanno pareggiato col, per il resto solo vittorie. Ci hanno sempre messo in difficoltà, dobbiamo giocare come sappiamo". L'allenatore bianconero crede nei suoi attaccanti: "Anche senza ilnon abbiamo problemi.? Abbiamo già scelto l'anno scorso".

Sull'ex capitano bianconeroè ermetico: "Ale ha dato tanto ma non è più parte del gruppo: non aggiungo altro. Abbiamo cinque attaccanti e crediamo fermamente nelle loro qualità, sono sicuro che già colverranno fuori". Sulla formazione, però, il vice dinon si sbilancia: "Tutti i ragazzi sono disponibili e dopo l'ultimo allenamento potremo fare valutazioni più attente.? Mirko ha recuperato, Nicklas sta bene e ha giocato dieci minuti l'altra sera, vediamo. Ancheè al top ma inè toccato a lui andare in tribuna". Una battuta su: "Siamo abituati a grandi prestazioni ma questo non è sempre possibile, comunque sta facendo bene e siamo fiduciosi anche per il proseguo della stagione".

La novità tra i convocati è Pepe: "Simone si è allenato con la squadra in questi giorni e verrà a Catania, però ha bisogno ancora di un po' di tempo". Confermatissimo, invece, il modulo: "Col 3-5-2 riusciamo a fare la nostra partita con intensità e organizzazione, pressando l'avversario: andremo avanti in questo modo". Per la trasferta in Sicilia e la partita alle 12.30 la Juve ha fatto una preparazione specifica: "La squadra ha mangiato prima e si è allenata sempre all'orario della partita: siamo pronti".

In casa Juve non sottovalutano l'avversario: "Il Catania è una squadra che gioca bene, ha cambiato allenatore ma i giocatori si conoscono da tempo. Sono micidiali nelle ripartenze, dovremo stare attenti e cercare di fare noi la partita: di solito teniamo il ritmo alto nel secondo tempo, ma stavolta dovremo iniziare dal primo minuto". Nessun timore, però, per il record di imbattibilità arrivato a quota 47 partite: "Non ci pensiamo. Tutti gli avversari cercheranno di batterci ma noi scendiamo in campo molto determinati. Anche col Nordsjaelland volevamo vincere, e lo dimostrano i 30 tiri, i 18 angoli e le tante parate del portiere: ci è mancto solo quel pizzico di fortuna in più".