Livorno, vergogna ultras

Un gesto, come detto, che non merita commenti e meriterebbe, meriterà - perché confidiamo che arrivi - una multa importante da parte della Lega. Ed è un peccato vero perché il Livorno, la squadra, ha fatto e sta facendo benissimo sul campo.

In che, in qualche modo, fa pensare, perché il pallone non c'entra niente e non c'entra più. Si può avere una squadra da Serie A e un pubblico da retrocessione. Livorno, dopo Verona, lontanissimi in tutto, identici nella stupidità di una parte dei loro tifosi.



VERONA: "MORO SEMPRE CON NOI"

Gli ultras, ben inteso, perché le società fanno il possibile per discostarsi da certi imbecilli. Tant'è che il Verona ha annunciato in una nota pubblicata sul proprio sito di voler "dedicare questa giornata al ricordo di Pier Mario Morosini, colpito da una tragedia che vuole essere commemorata affinché chiunque porti con sé questo doloroso sentimento legato alla sua storia lo possa esprimere. Qualcosa di talmente grande e profondo che il nome di Pier Mario non può e non deve essere accostato ad alcun gesto oltraggioso". Oggi dunque, allo stadio Bentegodi, prima del fischio d'inizio della gara contro il Lanciano, la squadra gialloblu mostrerà uno striscione "Moro per sempre con noi": i calciatori dell'Hellas, inoltre, hanno scelto di giocare con una maglietta "speciale" avente la scritta ricamata a mano "Moro per sempre con noi". Le magliette saranno utilizzate solo in occasione della sfida contro il Lanciano e, successivamente, vendute a un'asta benefica.