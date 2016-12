Fiorentina-Juve: la lotta continua

- A quasi due mesi dalla chiusura del calciomercato, la maretta traper l'affare(poi finito al Fulham) non è ancora passata. "Il nostro intervento è stata la fortuna della- ha attaccato-. Il suo entourage ci disse che non sarebbe mai andato ai viola e loro ci hanno attaccato per coprire una loro lacuna". Pronta la risposta di: "Marotta me le dica negli occhi certe cose".

La posizione del direttore generale della Juventus è chiara: "Avevamo saputo che il giocatore era sul mercato per una cessione temporanea. Abbiamo contattato il suo entourage, ma lui ha detto che non sarebbe mai andato alla Fiorentina e che, piuttosto, avrebbe preferito il Fulham per seguire il suo ex allenatore. Tutto questo in un'ora con una serie di telefonate". Marotta dunque respinge le accuse della dirigenza viola di aver intralciato il lavoro: "La Fiorentina aveva allestito un cerimoniale d'accoglienza pur sapendo che il giocatore non sarebbe arrivato. Attaccarci è stata una strategia per coprire una loro lacuna". Non s'è fatta attendere la risposta del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé: "Marotta le ridica a me queste cose, da soli in una stanza, guardandomi negli occhi. Non c'è bisogno di aggiungere altro".

AGNELLI: "AUGURO A DELLA VALLE DI ANDARE PRESTO IN DISCOTECA"

Le scintille tra i bianconeri e i viola passano poi anche dai presidenti.ha attaccato Andrea Agnelli ai microfoni di La7: "Della vera famiglia è rimasto ben poco, ci sono membri che non sono grandi lavoratori. Purtroppo però bisogna parlare con loro e per trovarli basta andare in qualche discoteca. Lascino che dei problemi dell'Italia se ne occupino le persone serie". Anche qui la risposta dinon s'è fatta attendere: "E' una battuta anche riferita all'età - controbatte -. Io in discoteca ci vado onestamente poco, l'ultima volta per la festa scudetto e mi sono divertito tanto. Gli auguro di andarci presto anche lui per festeggiare qualcosa".