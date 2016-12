Milan, Allegri: "Andiamo avanti con la difesa a 3"

Un risultato diverso non può essere contemplato. Il tecnico del Milan ha l'aria di chi, per ora, l'ha scampata bella anche se non lo dimostra: "Esonero? Non l'ho mai temuto, anche se so del momento difficile che stiamo attraversando. E poi non è nel mio carattere lasciare in un momento difficile. La liberazione sarebbe risalire in campionato e passare il turno di Champions. Se poi mi accorgessi che la squadra non mi segue, sarei il primo ad andare in società e a dirlo per il bene del Milan".

Oltre a Galliani, in settimana, è arrivato anche Berlusconi a rincuorarlo: "Il presidente non è mai stato lontano. Appena ho detto che da una settimana non lo sentivo si sono scatenate voci - ha notato Allegri - Mercoledì prima della partita con il Malaga l'ho sentito. Era sereno, ha cercato di incoraggiare me e la squadra come sempre, sapendo che è un momento di difficoltà e bisogna uscirne". "Domani sarà una partita importante - aggiunge il tecnico a proposito del Genoa - perché vogliamo regalare a tifosi e società una vittoria che i ragazzi meritano per quello che stanno facendo sul campo. Dobbiamo perseverare in quel che facciamo, migliorare e avere più lucidità negli ultimi trenta metri. I ragazzi hanno qualità importanti e sicuramente ne verremo fuori".

Poi il borsino dei singoli: "Boateng? Credo abbia capito, soprattutto quando sei escluso in una gara di Champions. Anche quest’anno credo abbia fatto delle buone prestazioni, è un giocatore sul quale faccio grande affidamento, tornerà a dimostrare il suo valore. Adesso ha anche un piccolo risentimento al ginocchio, ma se sta bene gioca". Poi si parla di Pato: "E' da tanto che non giocava e gli ultimi due spezzoni gli sono stati molto utili. Credo che le remore di farsi male siano sparite e che lui sia pronto a giocare dal 1'. Deve per forza tornare il giocatore di un tempo". Infine Muntari: "Sta bene ma non dobbiamo affrettare i tempi. arriva da un infortunio delicato. Comunque domani andrà con la Primavera".