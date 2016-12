Calcioscommesse: deferito il Napoli

foto SportMediaset Correlati I tifosi del Napoli rifiutano le maglie

20:48 - Arrivano i deferimenti per il Napoli nell'ambito del filone napoletano del calcioscommesse. In riferimento alla gara Sampdoria-Napoli del campionato 2009-10 la Procura Federale ha deferito alla Disciplinare Paolo Cannavaro e Gianluca Grava per omessa denuncia; Matteo Gianello e Silvio Giusti per illecito sportivo. Deferita anche la società partenopea per responsabilità oggettiva, sia per l'omessa denuncia, sia per l'illecito sportivo.

La gara finita nel mirino degli inquirenti sportivi è Samp-Napoli del 16 maggio 2010. Tra i deferiti dal procuratore Palazzi c'è anche Gianluca Grava, all'epoca dei fatti e attualmente tesserato per il Napoli: nei suoi confronti il provvedimento è scattato "per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli". Stesso provvedimento nei confronti di Gianello, ex della squadra di Mazzarri e attualmente svincolato, e Giusti all'epoca dei fatti allenatore di base, per avere, in occasione della partita in questione, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della Sampdoria, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell'illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, dai quali riceveva un rifiuto".



Per Cannavaro la violazione è di aver omesso di denunciare i fatti, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello. La società è stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascrivibili a Gianello e anche a quelle di Cannavaro e Grava.



"Sono tranquillo perché quando c'è una persona che ha commesso un illecito, la giustizia sportiva per prassi deve deferire le parti. Si arrivera' al dibattimento", ha detto Enrico Fedele, procuratore di Cannavaro e Grava, a Radio Crc. "Il Napoli è stato deferito per responsabilità oggettiva ma anche in questo caso è la prassi, sarà il dibattimento a definire la linea difensiva. E' come quando devi fare un'operazione, prima si devono fare tutti gli esami del caso. La responsabilità sportiva è un caposaldo che c'è sempre stato, non si può eliminare ma si deve modificare".