Italia, campagna europea disatrosa

- Non c'è pace per l'in Europa. Nell'ultima settimana di calcio, fraed, le nostre squadra hanno raccolto il misero bottino di(dell'Inter sul Partizan), due pareggi e addirittura. La situazione delpreoccupa: in quello generale l'Italia ha totalmente perso di vista la Germania, terza con oltre 13 punti di vantaggio. In quello stagionale siamo perfino dietroed

Che il futuro sia poco roseo lo si intuisce dalle difficoltà di Juventus e Milan, incapaci di passare contro avversarie meno blasonate e a serio rischio eliminazione dai propri gironi di Champions, ma anche dal turnover messo in campo in Europa League, che ha privato autentiche corazzate - almeno sulla carta - come Napoli (secondo in Italia) e Lazio di punti facili. La sconfitta degli uomini di Mazzarri è indicativa: negli ultimi nove confronti diretti con formazioni ucraine (questa volta era il Dnipro), abbiamo perso 6 volte, pareggiato 2 e vinto 1. Una statistica che la dice lunga su chi si stia man mano impadronendo del pallone europeo.

Proprio la nazione dell'Est, anche grazie al prodigioso Shakhtar di Lucescu, è al quarto posto del ranking Uefa su base stagionale. Davanti alla Francia e all'Italia (staccata di 3,5 punti in termini di coefficiente). In questa classifica parziale comanda la Spagna (come nella generale), che però vede assottigliarsi il vantaggio sulla scatenata Germania. Nell'ultimo turno di Champions, le tedesche hanno strappato tre vittorie su tre (il Borussia ha battuto il Real, lo Schalke con l'Arsenal e il Bayern a Lille). La potenza Bundesliga continua la sua escalation. Noi, invece, siamo costretti ad esultare per un "gollonzo" di Palacio a una manciata di minuti dal termine. Da lì bisogna ripartire: con più gambe e più titolari.