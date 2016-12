Europa League: Napoli, che batosta

LA PARTITA

Le risposte, ancora una volta, sono arrivate. Esiste il Napoli dei titolari e il Napoli 2. Il Napoli che vola in campionato e quello che prende batoste in Europa. Due squadre completamente diverse: per esperienza, intensità, qualità e concentrazione. In Ucraina, contro il Dnipro, la banda di Mazzarri sprofonda così come avvenuto ad Eindhoven. L'unica differenza è che gli azzurri, stavolta, riemergono dal buio più totale con l'ingresso in campo di Pandev e, soprattuto, di Cavani (7' del secondo tempo), quando però è ormai troppo tardi per raddrizzare una gara già compromessa.

Neanche due minuti e il Napoli è sotto: punizione da destra, la palla si ferma in area piccola e sulla sfera, manco a dirlo, arriva per primo Fedetskiy, che anticipa Dossena e infila sotto la traversa. Gli uomini di Mazzarri faticano a creare occasioni e soffrono là dove, solitamente, dettano legge: sulle fasce. Mesto e Dossena non arrivano mai sul fondo e lasciano voragini in difesa, dove il trio Gamberini-Fernandez-Aronica non è all'altezza della situazione. Il Dnipro trova il bis al 42', quando sugli sviluppi di una punizione Seleznyov serve Matheus di testa: Gamberini in ritardo e ucraini avanti 2-0. La partita cambia con Cavani, che si presenta con un palo di testa su cross di Aronica (57'). Le lacune in fase difensiva sono però macroscopiche, tanto che al 64' Giuliano è liberissimo di calciare al volo da due passi: Rosati respinge ma, incredibilmente, è Zuniga a servire al brasiliano l'assist per il 3-0.



L'unico a non mollare fino alla fine è Cavani, abile a procurarsi e realizzare il rigore che serve solo ad accorciare le distanze. Una furia, il Matador, vicino al 3-2 all'89' con un colpo di testa deviato in angolo dal portiere. L'ingresso in campo dell'uruguaiano non basta, però, per salvare le seconde linee dalla sconfitta. Il Napoli 2 è questo qua: Mazzarri, ora, l'avrà certamente capito.



LE PAGELLE



Vargas 4 - Un corpo estraneo alla squadra, rimane in campo 52 minuti ma è come se non esistesse. Per Mazzarri, che pensava di averlo recuperato con la tripletta all'Aik, sono guai seri.



Gamberini-Fernandez 4,5 - Distratti, lenti, goffi, sono sempre in ritardo nei momenti decisivi del match. Un disastro.



Mesto 5 - Spinge poco e difende niente. Altro che vice Maggio, dalla sua parte chiunque fa quello che vuole.



Cavani 7 - Altra categoria. Entra e cambia mentalmente la squadra, a cui basta la sua presenza per sentirsi più forte e cominciare, così, ad osare. In 38 minuti segna su rigore e sfiora la rete in altre due occasioni.



IL TABELLINO



DNIPRO-NAPOLI 3-1

Dnipro (4-4-2): Lastuvka 6,5; Mandziuk 6,5, Mazuch 6, Cheberyachko 6, Strinic 6,5; Fedetskiy 6,5 (37' s.t. Denisov sv), Rotan 6, Giuliano 7, Matheus 7; Zozulya 6,5 (37' p.t. Kankava 6), Seleznyov 6 (14' s.t. Kalinic 6).

A disp.: Shelikhov, Odibe, Kravchenko, Aliyev. All.: Juande Ramos 7

Napoli (3-4-1-2): Rosati 5; Gamberini 4,5 (34' s.t. Inler sv), Fernandez 4,5, Aronica 5; Mesto 5, Donadel 5, Dzemaili 5,5, Dossena 5 (7' s.t. Pandev 6), Zuniga 5,5; Insigne 5, Vargas 4 (7' s.t. Cavani 7).

A disp.: De Sanctis, Cannavaro, Uvini, El Kaddouri. All.: Mazzarri 4

Arbitro: Gocek (Turchia)

Marcatori: 2' Fedetskiy (D), 42' Matheus (D), 19' s.t. Giuliano (D), 30' s.t. rig. Cavani (N)

Ammoniti: Dzemaili, Donadel, Fernandez (N); Kankava, Mazuch (D)

Espulsi: -