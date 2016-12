Europa League: l'Udinese si inchina a Berna

LA PARTITA

A volte il problema non è se perdi. Ma come lo fai. E l'Udinese in versione svizzera non lascia alcun segnale positivo. Né a Guidolin, né tanto meno ai circa 500 temerari che hanno raggiunto Berna con l'impresa di Anfield nel cuore e nella mente. La squadra, rispetto alla gara con il Liverpool (adesso capolista), si sbriciola quasi subito e perde un'occasione ghiotta: mantenere la testa di un girone complicato e fare un passo importante per la qualificazione ai sedicesimi. Niente, tutto rimandato. Magari alla gara di ritorno con lo Young Boys, dove sarà vietato commettere errori.

Gli svizzeri, nonostante un Bobadilla che triplica le marcature di tutto l'anno scorso con la maglia del Borussia, appaiono la squadra più debole della compagnia. Niente a che vedere coi Reds, con l'Anzhi di Eto'o e con la stessa Udinese. Quella vera s'intende. E che in Svizzera dimentica paradossalmente di scendere in campo. Passano 4' e una clamorosa dormita difensiva (ascrivibile al trio Faraoni-Benatia-Danilo) lascia l'attaccante argentino libero di infilare l'incolpevole Brkic. La reazione, altro elemento preoccupante della serata friulana, è appena abbozzata. Fabbrini prova a mettersi in proprio ma cerca le soluzioni più difficili, Ranegie si fa ipnotizzare da Wolfli. Passa una buona mezz'ora e il tono della sfida non accenna a farsi serio. Guidolin diventa una maschera, mentre i suoi giocatori sono sistematicamente in ritardo nei contrasti e molli nell'organizzazione del gioco. Il centrocampo è asettico, ma l'allenatore non interviene fino all'intervallo, quando Badu ne fa le spese.

Dentro Pereyra e soprattutto Di Natale, che ha il compito di vivacizzare un minimo l'attacco. Ci riesce pure, ma il resto della squadra non lo segue. Il capitano ci prova un paio di volte (grande chiusura di Oyala nel secondo caso), ma la palla migliore capita sulla testa di Fabbrini che non inquadra la porta. Al 25', la nuova doccia fredda: Armero, irriconoscibile, produce un intervento goffo in mezzo, Bobadilla – nonostante una forma quasi extralarge – si invola e produce di potenza il 2-0. Quando la gara sembra andata, Coda trova il tempo per la zuccata in piena area, ma Domizzi, entrato da poco al posto di Lazzari, falcia Gonzalez colpevolmente. Dal dischetto è ancora Bobadilla: 3-1 pesantissimo. L'Udinese, che sotto di uno, aveva provato a metter fuori la testa, stavolta si inchina una volta per tutte e aspetta la doccia con ansia. Dopo la prova di Anfield ci si aspettava qualcosa di meglio. Grande con le grandi, piccolissima con le piccole: ma in Europa League è una filosofia che non può funzionare a lungo.

LA GARA MINUTO PER MINUTO