Europa League: Lazio, beffa al 90'

- Fortuna alterna per lanella trasferta di Atene per la terza partita del girone J di Europa League in casa del. I biancocelesti di Petkovic non vanno oltre l'ad Atene venendo riacciuffati al 90' da una rete in mischia di Toché. In precedenza laera passata in vantaggio grazie a una goffa autorete di, "abile" a infilare il proprio portiere con un retropassaggio sbagliato. Biancocelesti in testa con 5 punti.

LA PARTITA

C'è grande rammarico in casa Lazio per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, anche alla luce del pareggio tra Maribor e Tottenham. Una vittoria sfumata quando il cartellone del traguardo era ormai visibile a occhio nudo, quasi tastabile. Due punti gettati al vento contro una squadra, il Panathinaikos, che ha messo in campo tutti i suoi limiti e i perché della crisi sportiva che sta attraversando. I greci hanno regalato un gol ai biancocelesti di Petkovic che però non hanno mai sofferto fino all'85'. Poi l'assalto all'arma bianca e il pareggio in mischia di Toché a rovinare i piani qualificazione della Lazio che resta prima in classifica ma non così lontana dalle altre come poteva essere.

Un po' di mea culpa però la squadra di Petkovic, scesa in campo con minimo turnover, deve recitarlo. Non è stata in grado di rendersi pericolosa con continuità al cospetto di un avversario visibilmente impaurito della propria ombra e della possibilità di un altro passo falso. Non vincono da due mesi e mezzo davanti al proprio pubblico i greci e contro la Lazio si sono salvati all'ultimo nonostante un'idea di gioco totalmente assente. Anche per questo Hernanes e compagni potevano insistere un po' di più davanti. Si sono limitati a fare il minimo indispensabile trovando il gol solamente grazie alla maldestra autorete di Seitaridis al 25'. Per il resto poca convinzione dalla trequarti in su col solo Hernanes ad impensierire il portiere greco dopo l'intervallo. Mancanza di benzina o presunzione non è dato sapersi, fatto sta che la squadra di Ferreira si sveglia solo negli ultimi dieci minuti e tanto basta per mandare in crisi il reparto arretrato di Petkovic e trovare il pareggio. Un peccato, ma non sicuramente un'ingiustizia.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO