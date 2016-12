Europa League: l'Inter vola con Palacio

Stramaccioni si affida ancora a unin stato di grazia. Accanto a Fantantonio c'è Livaja: Palacio va inizialmente in panchina. Difesa inedita con Cambiasso fiancheggiato da Silvestre e Juan Jesus. Buona la partenza dei nerazzurri, che approfittano di una difesa avversaria altissima e facilmente perforabile soprattutto conle accelerazioni del brasiliano sorprendono gli avversari e creano più di un pericolo. Vero che al 9' sbaglia un colpo facile facile a porta spalancata su servizio dima Cou è quello che ha una marcia in più nella squadra di casa: è l'unico a saltare l'uomo e a mettere i compagni nelle condizioni di far male. Bello il numero al 18' a liberarsi di tre avversari, palla ache tenta il colpaccio di tacco, murato.La grande giocata che termina sul palo del talentoclasse 1994 (21') e l'uscita dal campo diper infortunio alla caviglia sinistra (31' e dentro Palacio) cambiano volto alla partita: perché il Partizan comincia a guadagnare metri e ad approfittare degli errori in appoggio dei nerazzurri. Che non riescono più ad affacciarsi in avanti. Strama cambia l'assetto tattico riproponendo la difesa a quattro per dare maggior equilibrio alla squadra, ma al 37' il pubblico di San Siro se la vede brutta:trattiene vistosamenteai limiti dell'area. L'arbitroprima assegna il rigore ai serbi e poi opta per la punizione dal limite.A inizio ripresa Stramaccioni manda in campo capitanpere l'Inter trova una marcia in più: squadra più aggressiva e propositiva, tanto che nel giro di un quarto d'ora si procura tre pulite occasioni da gol. Clamorose quelle fallite da, che svirgola il pallone da un metro, e da, che manda alle stelle. E' assedio nerazzurro, con il Partizan che non riesce più a ripartire. Dentro anche Milito per Fantantonio. E subito il Principe si fa vedere con un rasoterra che termina a lato. Il finale è per cuori forti: Handanovic è provvidenziale quando esce sui piedi di Sasa Markovic al termine di un'azione in contropiede; due minuti doporaccoglie di testa un cross die di testa batte un colpevole Petrovic.

Con questo 1-0 l'Inter allunga a sei la striscia di vittorie consecutive tra campionato e Coppa e conquista tre punti importanti in ottica qualificazione. Nerazzurri a due facce: brutto primo tempo, meglio nella ripresa dove però c'è anche tanta confusione e scarsa mira.



LE PAGELLE

Handanovic 7 - La sua parata nel finale in uscita su Markovic lanciato a rete vale tanto quanto un gol. Si fa trovare prontissimo dopo 86' di quasi riposo.



Coutinho 6,5 - Il migliore dell'Inter nella prima mezz'ora poi si arrende per infortunio: imprendibile in progressione, salta sempre l'uomo. Fallisce però anche un'ottima occasione.



Lazar Markovic 6,5 - Fantastica giocata al 21' per velocità e qualità. Sfortunato per il palo. Ha accelerazione e ottima tecnica. Conferma tutto quanto si dice bene di lui, classe 1994 e un futuro promettente.



Cassano 5,5 - Nervoso, si lamenta con i compagni che non gli passano la palla come vorrebbe. Poi arriva ma è lui a sbagliare davanti alla porta e clamorosamente.



Silvestre 5 - Impacciato, arrugginito. Rischia molto quando al 37' stende Mitrovic al limite. Ha anche l'occasione per far gol a inizio ripresa ma il tiro è fiacco. La combina grossa su Markovic, ci pensa Handa a rimediare.



Petrovic 5 - Il colpo di testa di Palacio (6,5) non era da piegare le mani. Le sue però si sgretolano, il Trenza ringrazia.



IL TABELLINO

Inter-Partizan Belgrado 1-0

Inter (3-4-1-2): Handanovic 7; Silvestre 5, Cambiasso 6, Juan 6; Jonathan 5,5, Guarin 5, Mudingayi 5,5, Pereira 6; Coutinho 6,5 (31' Palacio 6,5); Cassano 5,5 (31' st Milito 6,5), Livaja 5 (7' st Zanetti 6). A disposizione: Belec, Gargano, Ranocchia, Samuel. All.: Stramaccioni 6

Partizan Belgrado (4-2-3-1): Petrovic 5; Milikovic 5,5, Ostojic 6, Ivanov 5,5, Volkov 5,5; Medo 6, Smiljanic 5,5; Tomic 6 (40' st Markovic S. 5,5), Ilic S 6 (30' st Jojic 5)., L.Markovic 6,5; Mitrovic 5,5 (23' st M.Scepovic 5,5). A disposizione: Ilic R., Scepovic S., Sretenovic, Lazevski. All.: Vernezovic 5,5

Arbitro: Liran Liany (ISR)

Marcatori: 43' st Palacio

Ammoniti: Silvestre, Jonathan, Pereira (I), Medo, Tomic (P)