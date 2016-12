Europa League: il Marsiglia cola a picco

- Italiane a parte, è il tonfo delil risultato più clamoroso in. I francesi cedono 2-0 in casa del Borussia Monchengladbach. Vincono(2-1 sull'Academica),(1-0 all'Anzhi) e(1-0 al Brugge). Tra gli altri risultati spiccano il 4-0 del Bayer Leverkusen sul Rapid Vienna, il 3-0 del Levante al Twente e il 2-1 del Lione sull'Athletic Bilbao e quello del Genk sullo Sporting Lisbona.

Guardando più da vicino i gironi che riguardano le nostre squadre, l'Udinese si può consolare con la vittoria proprio dei "Reds" sulla squadra di Eto'o (gol di Downing a inizio ripresa), che tiene aperta la corsa per la qualificazione alla fase successiva. Mezzo sorriso anche per il Napoli perché se è vero che il Dnipro è in fuga, il Psv ha commesso un passo falso, facendosi bloccare in casa dall'Aik Solna, andata in vantaggio per prima: 1-1 firmato nella ripresa da Karikari e Lens.

Può stare tranquilla solo l'Inter che con il Rubin Kazan (1-0 sul Neftchi grazie a Kasaev) ha in mano la qualificazione. Infine la Lazio, che pur essendo in testa non può stare tranquilla visto che il pareggio tra Maribor e Tottenham (1-1 con reti di Beric e Sigurdsson) tiene tutte le quattro squadre ancora in corsa.