Inter-Partizan: rischio ultrà serbi

C'è grande preoccupazione attorno al match di E. League che si disputerà giovedì sera tra Inter e Partizan al Meazza. I tifosi serbi, considerati i più pericolosi d'Europa, stanno arrivando a Milano in 4mila. L'ultima volta degli ultrà serbi in Italia fu lo scorso anno con le brutte scene di Genova: Marassi preso d'ostaggio e partita della Nazionale non giocata. Il rischio maggiore è lo scontro tra i due gruppi opposti della curva del Partizan.

E' divisa in due fazioni contrapposte la tifoseria del Partizan, avversario dell'Inter: da un parte i Grobari (i becchini) e dall'altra i Zabranjeni (i vietati). I due gruppi sono praticamente nemici e il timore maggiore per questa partita è che abbiano scelto Milano come luogo per la loro regolazione dei conti. Il loro obiettivo è far scomparire il gruppo avversario dalla curva del Partizan e per farlo avrebbero scelto la violenza.



Oltre alla lotta interna, c'è un altro pericolo: come successo a Genova nello scorso anno, i tifosi serbi usano il calcio per portare avanti le loro lotte politiche, per far conoscere il proprio credo di nazionalismo estremo. Come se non bastasse tutto questo c'è un'ulteriore preoccupazione. La tifoseria milanista avrebbe stretto un gemellaggio con i tifosi serbi e c'è il rischio che alcuni componenti della Sud "aiutino" i serbi per la trasferta di San Siro.



Nella giornata di mercoledì sono stati fermati già 300 serbi, partiti a bordo di un pullman destinazione Milano con le peggiori intenzioni. Nonostante la Questura di Milano cerchi di tranquillizzare l'ambiente: "Collaboriamo con la polizia serba. Le zone a rischio della città saranno monitorate, anche nei giorni precedenti la partita - queste le parole di Ostuni, capo di gabinetto della questura -. Non bisogna però generalizzare, gran parte dei serbi in arrivo sono tifosi normali" rimane il fatto che la partita è ad altissimo rischio.