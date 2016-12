Milan, Allegri in bilico: spunta Rijkaard

foto SportMediaset Correlati Ti convince Rijkaard al posto di Allegri?

Allegri: "Non lascio, la squadra risalirà" 15:05 - Dopo la sconfitta in Champions col Malaga, Massimiliano Allegri non abbandona la "nave". In molti, però, nonostante le parole rassicuranti di Galliani, vedono fortemente a rischio la panchina del tecnico rossonero. A Milanello un avvio così non lo vedevano da 30 anni e sicuramente è pronto un piano B. Tassotti potrebbe essere la soluzione più semplice in vista dell'assalto a Guardiola a giugno, ma anche l'ipotesi Frank Rijkaard è molto gettonata. - Dopo la sconfitta in Champions col Malaga,non abbandona la "nave". In molti, però, nonostante le parole rassicuranti di, vedono fortemente a rischio la panchina del tecnico rossonero. A Milanello un avvio così non lo vedevano da 30 anni e sicuramente è pronto un piano B.potrebbe essere la soluzione più semplice in vista dell'assalto aa giugno, ma anche l'ipotesiè molto gettonata.

Ufficialmente la società continua a dare fiducia ad Allegri, ma è ormai chiaro che serve una svolta. A pagare sarà certamente il tecnico toscano. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Dopo la sconfitta col Malaga in casa Milan il risveglio sarà amaro e sul tavolo di Galliani sarebbero già pronte almeno quattro ipotesi.



La prima, la più semplice, porta all'ennesima riconferma di Allegri, ma il rischio è grosso. La seconda, indolore, si chiama Tassotti. Il secondo di Allegri potrebbe essere la persona giusta per traghettare questa squadra senza fare troppi danni fino a giugno, in vista del sogno Guardiola.



La terza possibilità potrebbe invece essere una sorpresa: Frank Rijkaard. Secondo "7Gold", il tecnico olandese avrebbe già avuto contatti con la dirigenza rossonera e per lui sarebbe già pronto un contratto. Infine, l'ultimo nome che circola per sostituire Allegri è quello di Rafael Benitez. Il tecnico spagnolo sarebbe l'ipotesi numero quattro, ma sono in pochi a seguire questa pista.