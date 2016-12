Petkovic: "La Lazio imporrà il suo gioco"

foto SportMediaset 19:11 - Petkovic non si fida del Panathinaikos ma confida nella sua Lazio: "Sarà una partita molto difficile contro un avversario molto arrabbiato e con una grande voglia di riscattarsi, come il Milan - ha detto il tecnico alla vigilia dell'Europa League - Noi siamo qui per imporre il nostro gioco. Non dovremo farci intimorire dall'ambiente". Nessun caso Klose: "Sarà a disposizione. Ha ricevuto un permesso per recuperare e per stare ancora meglio". non si fida delma confida nella sua"Sarà una partita molto difficile contro un avversario molto arrabbiato e con una grande voglia di riscattarsi, come il Milan - ha detto il tecnico alla vigilia dell'- Noi siamo qui per imporre il nostro gioco. Non dovremo farci intimorire dall'ambiente". Nessun caso: "Sarà a disposizione. Ha ricevuto un permesso per recuperare e per stare ancora meglio".

L'attaccante tedesco, inserito regolarmente nei 21 convocati, non è partito con la squadra ma la raggiungerà solo per la strettissima vigilia. "Il Panathinaikos è abituato a dare tutto davanti al proprio pubblico. Dobbiamo essere intelligenti e pungere quando si può, non lasciandoci intimorire dall'ambiente - ha proseguito Petkovic nella conferenza stampa ad Atene - I nostri rivali vorranno dare tutto davanti ai propri tifosi, noi stiamo bene e cercheremo di tornare a Roma con i punti".



Domenica, in campionato, la Lazio è attesa dall'impegnativa gara contro la Fiorentina. L'imminente sfida con i viola non autorizza però a snobbare l'appuntamento con la squadra greca. "Si lotta un anno per arrivare in Europa, quando si gioca in Coppa è importante credere di poter fare risultato. Riuscirci ha un valore in più, perché in questo modo la Lazio fa parlare di sè anche fuori dall'Italia. Nessuno ci sottovaluta all'estero: un motivo in più per provare a imporre il nostro gioco anche qui".