Juve, niente è ancora perduto

- Difficile trovare qualcosa di positivo dopo il pareggio contro il Nordsjaelland . E così la, per guardare con speranza all'approdo agli ottavi di, può provare ad aggrapparsi al passato. C'è un precedente in particolare che profuma di ottimismo: l'unica serie di tre pareggi nelle prime tre partite del girone della massima competizione europea risale alla stagione 1998/1999, quando i bianconeri riuscirono comunque a passare il turno.

In quell'occasione i bianconeri impattarono con Galatasaray (2-2 a Torino), Rosenborg (1-1 in trasferta) e Atletico Bilbao (0-0 in Spagna), per poi proseguire con altre due "X" (1-1 con l'Athletic e i turchi) e la decisiva vittoria per 2-0 sui norvegesi. L'avventura proseguì nei quarti, dove la Juve superò l'Olympiacos, prima di terminare in semifinale contro il Mancheter United.

Va ben oltre l'ottimismo, invece, la coincidenza che affianca la squadra di Conte all'Inter della tripletta. Anche i nerazzurri di Mourinho, infatti, nella stagione dello storico successo in campionato, Champions League e Coppa Italia, iniziarono la loro scalata al trono d'Europa con tre pareggi. I tifosi della Vecchia Signora incrociano le dita, ma almeno vuol dire che nulla è già deciso e che si può fare visto che qualcun altro lo ha già fatto.

Certo fa specie pensare che la Juve non riesce a vincere da addirittura 10 partite di coppe europee (una sconfitta e nove pareggi di fila). Il precedente primato negativo di 7 incontri senza successi va dal 15 aprile al 2 dicembre 1998 (cinque pareggi e due ko), sempre in Champions League.

Rimanendo nel campo dei numeri, poi, la partita di Copenhagen ha premiato Sebastian Giovinco con la palma di giocatore che ha effettuato più tiri in porta in una sola partita: bene sette. Meglio di lui in questa edizione della Champions ha fatto solo un certo Cristiano Ronaldo.