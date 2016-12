"Ultima panchina? Assolutamente no"

- Quella con il, in, potrebbe essere l'ultima chiamata per. Il tecnico del, però, non sembra temere l'esonero: "Non penso assolutamente che sarà la mia ultima panchina. Comunque per il mio futuro dovete chiedere alla società". Disi sono perse le tracce: "Non lo sento da una settimana. Io so solo che ci mancano dei punti che meritavamo. E sono strasicuro che la squadra ne verrà fuori".

"Ultima spiaggia? Io non ci penso, sono incosciente - spiegacon un pizzico di sarcasmo. Dobbiamo mantenere i nervi saldi, stare troppo a pensare fa diventare matti. Bisogna pensare meno e agire di più". Stare innon può che stimolare la mente: "E' una soluzione che ci può servire. E' una decisione presa dalla società in un momento difficile. Era da anni che il Milan non era così in basso in classifica - riconosce il tecnico - ed è una cosa brutta. Sono convinto che questa squadra abbia le caratteristiche per uscire dalla crisi perché non meritiamo i 7 punti che abbiamo. Potevano essere di più".

La corsa, al momento, si trasferisce in Champions: "Il Malaga è una squadra che gioca un grande calcio, soprattutto offensivo, quindi dovremo essere bravi nel possesso palla e poi gli spazi li troveremo". Qualche forfait di troppo riduce anche i dubbi di formazione: "Giocano Ambrosini e Montolivo, ma devo ancora scegliere chi mettere dietro la punta. Boateng? E' un momento in cui gli vengono meno certe cose, ma non bisogna pensare a quello che è successo due anni fa e lo scorso anno, perche' abbiamo giocato in modo diverso, con giocatori con altre caratteristiche. Oggi, invece, devo cercare di far rendere al meglio tutti. Boateng credo che la partita peggiore che ha fatto è quella di sabato, ma le altre sono state buone".

Nonostante i limiti evidenziati nelle ultime settimane, l'allenatore non si fa intimorire: "La squadra non mi sembra in difficoltà, altrimenti non avrebbe fatto quella prestazione sabato scorso. Alcuni episodi, come il gol della Lazio al loro primo tiro in porta, ci condannano ma non si può dire che la squadra stia facendo delle brutte prestazioni. Bisogna avere pazienza e serenità di giocare in questo modo ed essere più attenti in fase difensiva".