Gattuso dice no a Berlusconi

foto SportMediaset 08:45 - Troppe idee e non sempre convergenti quelle che escono da Milanello sul futuro di Allegri in questa vigilia di Champions League. Da una parte il progetto pieno di equilibrio e di pazienza sospinto da Adriano Galliani, prima con la scelta del ritiro fino alla gara col Genoa di sabato per arrivarci con Allegri, poi lunedì la visita alla squadra, tenuta a rapporto prima dell'allenamento. Il rovescio della medaglia è invece quello che filtra sulle mosse e sull'impazienza di Silvio Berlusconi che, insieme alla voglia di chiudere comunque l'avventura con Allegri mercoledì sera dopo il Malaga, ha intensificato i contatti con Rino Gattuso, sentito nella serata di domenica. - Troppe idee e non sempre convergenti quelle che escono dasul futuro diin questa vigilia diDa una parte il progetto pieno di equilibrio e di pazienza sospinto daprima con la scelta del ritiro fino alla gara col Genoa di sabato per arrivarci con Allegri, poi lunedì la visita alla squadra, tenuta a rapporto prima dell'allenamento. Il rovescio della medaglia è invece quello che filtra sulle mosse e sull'impazienza diche, insieme alla voglia di chiudere comunque l'avventura con Allegri mercoledì sera dopo il Malaga, ha intensificato i contatti consentito nella serata di domenica.

All'ex rossonero, attualmente in Svizzera al Sion con un biennale da un milione e mezzo, sarebbe stato proposto un ruolo da vice di Tassotti e da super gestore degli equilibri nello spogliatoio. Proposta per il momento non accolta: per correttezza verso il club svizzero, per la volontà di Gattuso di continuare a giocare per altri due o tre anni e per la poca convinzione nel progetto.



A questo punto, qual è il futuro della squadra e di Allegri alla vigilia della delicatissima sfida col Malaga? Se anche lunedì Galliani ci ha messo la faccia, salendo a Milanello per marchiare ulteriormente la scelta del ritiro al fine di ricompattare l'ambiente, è perché, al di là delle pressioni e dell'impazienza di Berlusconi e della figlia Barbara, l'amministratore delegato sente di avere ancora la possibilità di salvare Allegri, col quale, da quest'estate, sta facendo quadrato proprio contro certi segnali che arrivano dalla proprietà.



Secondo la quale, l'ultimo Allegri sembra sempre più sfiduciato e non in grado di trasmettere la voglia di reagire alla squadra. Se mercoledì ci sarà una reazione tipo quella con lo Zenit in Russia o comunque il Milan farà vedere dei progressi, è ipotizzabile che Allegri possa giocarsela ancora sabato in campionato. Altrimenti, attenzione alla voce e alla pazienza del padrone.

PAOLO BARGIGGIA