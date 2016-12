Un premio letterario per Ibrahimovic

foto SportMediaset 23:06 - Dopo tanti riconoscimenti sul campo, per Zlatan Ibrahimovic potrebbe arrivarne uno culturale. La biografia dell'attaccante del Psg, "Io, Ibra", scritta assieme al giornalista svedese David Lagercrantz, è tra i sei libri finalisti del Premio letterario August. La cerimonia di premiazione è fissata per il 26 novembre. Il libro, che in Italia ha fatto registrare un boom delle vendite, è stato selezionato tra un totale di 129 autori presi in esame. - Dopo tanti riconoscimenti sul campo, perpotrebbe arrivarne uno culturale. La biografia dell'attaccante del, "Io, Ibra", scritta assieme al giornalista svedese, è tra i sei libri finalisti del. La cerimonia di premiazione è fissata per il 26 novembre. Il libro, che in Italia ha fatto registrare un boom delle vendite, è stato selezionato tra un totale di 129 autori presi in esame.

La notorietà di Ibra e la forza dissacrante del suo racconto hanno valicato i confini dello sport. Nel libro, di 389 pagine, Ibra fa molto discutere per i contenuti e per la raffigurazione, assolutamente genuina, del suo personaggio. I rapporti con Guardiola, le liti con Zebina, il suo modo di guidare sono solo alcuni degli spunti più interessanti che hanno convinto la giuria a selezionare 'Io, Ibra' per la finale dell'August, premio creato nel 1988 e che prende il nome dal drammaturgo e scrittore svedese August Strindberg. Aggiudicarselo frutterebbe all'ex centravanti del Milan circa 12mila euro (100mila corone svedesi).