Moratti: "Non siamo l'anti-Juve"

foto SportMediaset 17:11 - Moratti, entusiasta dopo la vittoria contro il Catania, ha parlato dell'ottimo momento che sta vivendo la sua squadra: "Stiamo facendo il nostro campionato, se poi riusciamo a puntare allo scudetto meglio. Mi piace la continuità e la capacità della squadra di cambiare durante la gara. C'è unità tra allenatore e giocatori e uno spirito molto bello''. Su Sneijder: "Mettiamolo in campo e vedrete che farà bene, da qualche parte riusciremo a metterlo''. , entusiasta dopo la vittoria contro il Catania, ha parlato dell'ottimo momento che sta vivendo la sua squadra: "Stiamo facendo il nostro campionato, se poi riusciamo a puntare allomeglio. Mi piace ladella squadra di cambiare durante la gara. C'èe uno spirito molto bello''. Su: "Mettiamolo in campo e vedrete che farà bene, da qualche parte riusciremo a metterlo''.

Moratti si gode il buono stato di forma della sua Inter che, dopo la vittoria con il Catania, si mantiene al terzo posto dietro Juve e Napoli. "Non pensiamo a essere l'anti-Juve, ma solo a far bene. Pensiamo a noi stessi - commenta così il presidente dell'Inter -. Miglioriamo partita dopo partita, e mi piace la duttilità con cui la squadra riesce ad adattarsi all'avversario durante l'incontro, cercando di capire le sue armi per poi rispondere".



A breve rientrerà anche Wesley Sneijder, fuori dalla partita con il Chievo, e per il patron sarà un ulteriore risorsa: "Riuscirà a fare bene ovunque il mister deciderà di farlo giocare".