Juventus-Napoli, fioccano le multe

La Juve stende il Napoli 19:13 - Juve-Napoli continua anche a distanza di 48 ore. Lunedì il Giudice sportivo ha comminato ai partenopei un'ammenda di 17 mila euro per lo schiaffo rifilato da un magazziniere a uno steward e per i danneggiamenti allo stadio provocati dai tifosi. Per i bianconeri, invece, multa di 7 mila euro per i cori offensivi rivolti dai propri sostenitori agli avversari. Tra i giocatori, due giornate di squalifica per Costa. Stop di un turno per altri otto. continua anche a distanza di 48 ore. Lunedì ilha comminato ai partenopei un'ammenda di 17 mila euro per lo schiaffo rifilato da un magazziniere a uno steward e per i danneggiamenti allo stadio provocati dai tifosi. Per i bianconeri, invece, multa di 7 mila euro per i cori offensivi rivolti dai propri sostenitori agli avversari. Tra i giocatori, due giornate di squalifica per. Stop di un turno per altri otto.

Il Giudice sportivo, Gianpaolo Tosel, ha comminato al Napoli un'ammenda di 10 mila euro "per avere un suo collaboratore addetto al magazzino, all'inizio della gara, nel recinto di giuoco, colpito con uno schiaffo al volto uno steward". L'altra ammenda, di 7 mila euro, è arrivata "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, danneggiato due poltroncine e, al termine della gara, danneggiato servizi igienici ubicati all'interno dello stadio".



Per quanto riguarda la Juve, invece, ammenda di 7 mila euro "per avere i suoi sostenitori, al 25' del secondo tempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante". Multe anche per Atalanta e Lazio (3 mila euro). Tra i calciatori, squalifica di due turni per il sampdoriano Costa (non espulso, paga per proteste "per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli ufficiali di gara espressioni insultanti"). Fermati un turno altri otto giocatori: Carmona (Atalanta), Danilo (Udinese), Romero (Sampdoria), Blasi (Pescara), Canini (Genoa), Mirante (Parma), Pizarro e Roncaglia (Fiorentina).