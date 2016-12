Prandelli: "Porte aperte a Cassano"

foto SportMediaset Prandelli a ridare speranze a Fantantonio: "In questo momento ho fatto scelte diverse, ma Antonio ha fatto tanto per l'Italia e le porte della Nazionale non sono chiuse per nessuno". Il ct ha poi commentato il brutto episodio accaduto a Livorno: "Dobbiamo indignarci. Venti stupidi non possono rovinare un evento bello come il calcio". Non gioca in Nazionale dalla finale degli Europei con la Spagna, ma il ciclo di Cassano con l'Italia non è finito. Ci pensaa ridare speranze a Fantantonio: "In questo momento ho fatto scelte diverse, ma Antonio ha fatto tanto per l'Italia e". Il ct ha poi commentato il brutto episodio accaduto a Livorno: "Venti stupidi non possono rovinare un evento bello come il calcio".

Nessuna bocciatura, quindi, per Antonio Cassano da parte del ct della Nazionale Cesare Prandelli. Il tecnico, se l'interista continuerà a dimostrare di fare bene, sarà felice di riaverlo a disposizione. Nel frattempo si gode il talento di Balotelli, decisivo nell'ultima partita contro la Danimarca: "Mario è un ragazzo giovane e non sempre presente nei comportamenti - ha dichiarato Prandelli intervenuto all'università Luiss di Roma per ricevere il 'Premio Tor Vergata Etica nello Sport' -, ma se riesce a far parlare di sé per quanto mostrato in campo è una cosa straordinaria: i giovani vedono in lui qualcosa di diverso, hanno voglia di sognare e lui in certi momenti può far sognare".



Il tecnico degli azzurri è poi tornato sulla polemica tra De Rossi, Osvaldo e Zeman: "Non so cosa volesse dire, ma noi abbiamo grandissimo rispetto per gli allenatori: ho sempre detto ai giocatori che non devono rispondere a parole ma farlo con le prestazioni sul campo" .