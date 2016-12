Roma, De Rossi flirta col PSG

Non farebbe di sicuro fatica a trovarsi una nuova squadra qualora decidesse di abbandonare la Roma, visto che su di lui ci sono parecchi club, anche di un certo nome. In pole PSG e Manchester City. Ancelotti, tecnico dei francesi, non ha mai negato di apprezzare le doti di De Rossi e potrebbe avere la meglio su Mancini, anche lui grande estimatore del calciatore romano. Le ultime voci parlano di uno scambio di messaggi tra gli agenti del giocatore e Leonardo, per spianare la strada all'arrivo a Parigi di Capitan Futuro e anticipare le mosse dei Citizens (già protagonisti nel mercato estivo di un'offerta importante).



A buttare acqua sul fuoco ci pensa Daniele Baldini che dichiara il centrocampista assolutamente incedibile: "Abbiamo già rinunciato a cederlo, e non cambiamo idea per una partita in cui non è stato protagonista. Non abbiamo necessità economiche che possano far pensare a una sua cessione - prosegue il dg giallorosso sul Corriere dello Sport -. Zeman lo vede meglio intermedio, ma non è detto che non possa cambiare idea. Siamo orgogliosi della nostra squadra e in particolare di De Rossi, che tutto il mondo ci invidia".