Stramaccioni cauto: "Pensiamo soltanto al Catania"

"Dobbiamo pensare a Inter-Catania. E' presto per guardare le altre squadre. Dobbiamo far bene la nostra partita e basta". Stramaccioni non si fa distrarre da Juve-Napoli. "Siamo carichi. Nessun dubbio sulla formazione, dobbiamo rispettare il nostro avversario, ma portare a casa la vittoria - ha proseguito - Cassano-Milito-Palacio? E' un tridente da sogno. Il problema è la struttura del resto della squadra. Non escludo niente, chissà...".

Cassano-Milito-Palacio è un'idea che piace a Stramaccioni, ma è lo stesso tecnico a frenare sulla sua attuazione in campo: "E' un'ipotesi suggestiva e affascinante, ovviamente, ma bisogna capire in quale momento va proposta". Intanto però il tecnico dell'Inter si gode il recupero del 'Trenza': "E' molto importante. E' un giocatore che nella nostra rosa ha caratteristiche uniche". Se il tridente in attacco è da sogno, la difesa a 3 è una certezza: "L'Inter ha una sua identità, la difesa a 3 è un punto fermo come i 4 giocatori a centrocampo: la nostra struttura è questa. Silvestre? Può giocare a tre, sia al centro che a destra. Adesso vedo meglio altri giocatori".



Tornando sull'impegno con il Catania: "Sarebbe letale concedere spazi ad avversari capaci di ripartire con grande rapidità. Il Catania ha fermato il Napoli giocando la partita in inferiorità numerica, è una squadra con una struttura consolidata: non è un caso se un gruppo fa bene con tre allenatori diversi. I nostri avversari hanno grande qualità e possono contare su attaccanti molto veloci. E' una partita di alta classifica". Nessun pensiero a Juve-Napoli: "Chi tifo? Io tifo Inter".



Stramaccioni infine va in dribbling sulla domanda su Paulinho: "L'abbiamo preso? Sono sempre l'ultimo a sapere le cose... Interessa a tanti club, è forte, noi ci siamo arrivati per primi ma escludo che sia stato già preso".