Il pitbull Davids morde ancora col Barnet

foto SportMediaset 14:06 - Trentanove anni e non sentirli. L'ex centrocampista di Juve e Milan Edgar Davids ha incantato al suo debutto con la maglia del Barnet, club inglese che milita nella League Two. In campo per 90' l'olandese ha sfoderato una grande prestazione, che ha permesso ai suoi di battere 4-0 il Northampton, e che gli è valsa il titolo di 'man of the match'. Davids, che aveva firmato come assistente del tecnico Mark Robson, ha convinto pubblico e critica.

Per il Barnet si tratta del primo successo stagionale: prima di questa partita, in dodici giornate di campionato, aveva raccolto soltanto tre punti. Davids aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo l'avventura con il Crystal Palace, terminata nel novembre 2010. Poi il richiamo del campo è stato irresistibile. E, con la fascia di capitano al braccio, non ha deluso.